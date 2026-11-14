خلفا لـ على ماهر.. مؤمن سليمان يقود التدريب الأول مع سيراميكا كليوباترا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مرانه الأول تحت قيادة مؤمن سليمان، المدير الفني الجديد للفريق، خلفا لـ علي ماهر الذي انتقل لتولي المسئولية الفنية لفنتخب مصر في إطار الاستعدادات للفترة المقبلة.

وحرص مؤمن سليمان خلال المران الأول على الاجتماع باللاعبين، للحديث عن المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية التركيز والالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية، من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال المنافسات القادمة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا صورًا من المران الأول للفريق تحت قيادة مؤمن سليمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أجواء من التركيز والحماس بين اللاعبين.