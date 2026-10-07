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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الخدمات إلى الإنتاج.. مرحلة جديدة في تطوير الريف المصري من حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة
البهى عمرو

أكد وائل فايز، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل واحدة من أبرز المشروعات القومية خلال العقود الأخيرة، لما تستهدفه من تحسين جودة حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم في القرى المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن أكثر من 60 مليون مواطن يعيشون في القرى، التي يصل عددها إلى نحو 4700 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن جهود الدولة لم تعد تقتصر على تطوير البنية الأساسية ورصف الطرق وإنشاء المجمعات الخدمية والصحية والتعليمية، وإنما تتجه إلى مرحلة جديدة تتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضاف أن الاستثمار في تطوير الريف يمثل استثمارا مباشرا في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن دوره في تقليص الفجوة بين الريف والحضر والحد من الهجرة الداخلية، وتحقيق مفهوم العدالة المكانية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتحسين دخول المواطنين.

وأشار إلى أن فرق التنمية الاقتصادية المحلية يمكن أن يكون لها دور مهم في الاستماع إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم وأفكارهم والمشروعات التي يرغبون في تنفيذها، بما يضمن وصول صوتهم إلى الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم لهم.

حياة كريمة الريف المصري التنمية المحلية المشروعات القومية

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