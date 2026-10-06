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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في ذكرى النصر.. 3200 مشروع بـ حياة كريمة و2000 كيلومتر شبكات مياه بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، طفرة تنموية غير مسبوقة بافتتاح ودخول عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية الخدمة في مختلف القطاعات والمجالات، والتي تأتي تجسيداً لروح النصر والعبور المستمر نحو البناء والتنمية.

وفي بيان رسمي له على هامش الاحتفالات، أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج أن المحافظة تعيش "أكتوبر جديد" في ميدان التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تتكامل مع ما تحقق من طفرات غير مسبوقة على أرض المحافظة للعبور نحو "الجمهورية الجديدة" تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظة سوهاج

وأعلن المحافظ عن الانتهاء الرسمي من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، مشيراً إلى قرب الانتهاء من تنفيذ أكثر من 3200 مشروع غطت قطاعات متنوعة في 7 مراكز مستهدفة.

وأضاف المحافظ أن العمل لم يتوقف عند هذا الحد، بل بدأت الأجهزة التنفيذية بالفعل في حصر احتياجات المرحلتين الثانية والثالثة لتشمل 4 مراكز أخرى، وبذلك تنضم كافة مراكز المحافظة للاستفادة من هذه المبادرة التاريخية.

وفي سياق متصل، كشف "راشد" عن قفزة هائلة في قطاع مياة الشرب والصرف الصحي ، معلناً وصول مياه الشرب النظيفة بنسبة 100% إلى جميع المناطق الواقعة داخل الحيز العمراني بالمحافظة، إلى جانب إحلال وتجديد 2000 كيلومتر من مواسير المياه.

كما أشار إلى دخول 10 محطات صرف صحي مرحلة التشطيبات النهائية بطاقة استيعابية تصل إلى 330 ألف متر مكعب، بالتوازي مع وجود 165 مشروع صرف صحي متكامل بقرى المحافظة في مراحل الاستلام حالياً، لافتاً إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي في سوهاج ستصل إلى 65% بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت أقل من 20% خلال السنوات الماضية.

ومن ناحية أخرى أشار المحافظ إلى التنسيق المثمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستغلال 29 موقعاً من الأصول غير المستغلة، وهو ما سينعكس إيجابياً على إيرادات المحافظة بتحقيق دخل يتجاوز مليار و600 مليون جنيه خلال السنوات القادمة، مؤكداً أنه يجري حالياً تجهيز 14 موقعاً آخر لطرحها.

وفي ختام بيانه، استعرض المحافظ المكتسبات التي حظي بها قطاع الرعاية الصحية والتعليم، حيث تم تشغيل 132 وحدة صحية مطورة وجديدة، مع استمرار العمل المكثف لإعادة إنشاء وتطوير المستشفيات المركزية ورصف شبكات الطرق الحديثة وإنشاء المدارس.

كما شدد على أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة طموحة وموسعة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية والأثرية بالشكل الذي يليق بعظمتها وعراقتها التاريخية.

ووجه المحافظ التهنئة لأبناء سوهاج، مؤكداً أن روح نصر أكتوبر ستظل دائماً هي المحرك والدافع الأساسي لعجلة الإنتاج والبناء على أرض المحافظة.

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