وزير الصناعة: «القرية المنتجة» تستهدف توفير فرص عمل وتعزيز التصنيع داخل الريف

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن مبادرة «القرية المنتجة» تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي داخل القرى من خلال إقامة مشروعات ومصانع صغيرة تستفيد من الموارد المتاحة والميزة التنافسية لكل منطقة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة، والحد من انتقال المواطنين إلى المدن أو الهجرة إلى الخارج.

وأوضح هاشم خلال فعاليات منتدى مصر، أن المبادرة تقوم على ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع المحلي، من خلال إقامة مصانع بالقرب من مناطق إنتاج المحاصيل، بما يساعد على تقليل الفاقد أثناء النقل، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل الإمداد والإنتاج.

وأشار وزير الصناعة إلى أهمية توفير الدعم الفني والتدريب والتيسيرات اللازمة للمشروعات، بما يعزز فرص استمرارها ونموها، ويسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، ودعم التنمية الاقتصادية داخل القرى المصرية.