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«عيطت لما قولت يا بس» .. شقيقة أحمد حلمي تتأثر بأدائه في فيلم «حدوتة»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«عيطت لما قولت يا بس» .. شقيقة أحمد حلمي تتأثر بأدائه في فيلم «حدوتة»

شقيقة الفنان أحمد حلمي
شقيقة الفنان أحمد حلمي
علا محمد

أشادت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، بأدائه في فيلمه الجديد "حدوتة"، الذي يواصل تصدر شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائي، معبرة عن تأثرها الكبير بأحد مشاهد الفيلم.

وظهرت سالي حلمي في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث بانفعال شديد عن أداء شقيقها، قائلة: "عيطت لما قولت يا بس"، في إشارة إلى أحد المشاهد المؤثرة التي قدمها حلمي في الفيلم، والتي لمست مشاعرها كشقيقة وكمتابعة للعمل.

وأضافت: "شهادتي فيك مجروحة"، مؤكدة أن حبها الكبير لشقيقها يجعلها لا تستطيع أن تكون محايدة في تقييمه، إلا أن نجاح الفيلم وتفاعل الجمهور معه هو أكبر دليل على قوة الأداء الذي قدمه.

وتابعت شقيقة أحمد حلمي، أنها فخورة به وبعودته القوية إلى السينما بعد غياب، وأن "حدوتة" ليس مجرد فيلم كوميدي، بل عمل يحمل رسالة إنسانية عميقة، وكل لقطة فيه وراءها دروس كثيرة، على حد وصفها.

وكان فيلم "حدوتة" قد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ عرضه يوم 11 نوفمبر، متصدرًا إيرادات شباك التذاكر، حيث تدور أحداثه حول رجل في الأربعين من عمره يجد نفسه في مأزق غير متوقع بعدما ينسى المكان الذي أخفى فيه شاهدًا مهمًا كان قد اختطفه، فيلجأ إلى معالجة متخصصة في التنويم المغناطيسي، تجسّد دورها الفنانة أمينة خليل، لمساعدته على استعادة ذاكرته.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد حلمي كل من أمينة خليل، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف.

سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي أحمد حلمي حدوتة فيلمه الجديد حدوتة

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