مدحت العدل يكشف سر النجاح الحقيقي: «أوعى تأجل حلمك لبكرة».. عبارة غيّرت حياة شخص ودفعت آخر للتراجع عن الهجرة

أكد الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل أن القيمة الحقيقية للإنجاز الفني لا ترتبط بعدد الأغاني أو الأفلام التي يقدمها الفنان، وإنما بحجم التأثير الذي تتركه أعماله في حياة الجمهور، وقدرتها على إلهام الآخرين وتغيير مساراتهم، مشيرًا إلى أن عملًا فنيًا واحدًا قد يترك أثرًا أكبر من عشرات الأعمال التي تمر دون أن تعلق في ذاكرة الناس.

وقوفه على منصات التكريم

وأوضح العدل، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة النهار، أن الفنان لا يستطيع قياس نجاحه بعدد الجوائز التي يحصل عليها أو مرات وقوفه على منصات التكريم، بقدر ما يدرك قيمة ما قدمه عندما يلتقي أشخاصًا يحكون له كيف أثرت أعماله في حياتهم واتخذوا بسببها قرارات غيّرت مستقبلهم.

وأشار إلى أنه لا يتوقف كثيرًا أمام ما حققه من نجاحات، لانشغاله الدائم بالتفكير في الخطوة المقبلة وما يمكن أن يقدمه من أعمال جديدة، لافتًا إلى أن بعض الحكايات التي يسمعها من الجمهور تظل عالقة في ذاكرته وتمنحه إحساسًا حقيقيًا بقيمة رسالته الفنية.

مواقف إنسانية مرتبطة بأعماله

واستعاد العدل مواقف إنسانية مرتبطة بأعماله، من بينها أشخاص أكدوا له أن فيلم «أمريكا شيكا بيكا» غيّر مسار حياتهم، مستشهدًا بحكاية شخص كان يستعد للهجرة خارج مصر، لكنه تراجع عن قراره بعدما شاهد الفيلم، وهو ما جعله يدرك أن تأثير السينما قد يتجاوز حدود الترفيه ليصل إلى تغيير قناعات الإنسان وقراراته المصيرية.

وكشف عن موقف آخر لا يقل تأثيرًا، حين أخبره أحد الأشخاص خلال لقاء جمعهما بأنه غيّر مسار حياته بسبب عبارة كتبها العدل، وهي: «أوعى تأجل حلمك لبكرة، بتحلم اعمله دلوقتي، لأن أنت مش ضامن بكرة فيه إيه».

الانتقال إلى مجال السينما

وأوضح أن هذا الشخص كان يعمل في الصحافة، لكنه تأثر بالكلمات وقرر الانتقال إلى مجال السينما، حتى أصبح شخصية مهمة في مجاله، معتبرًا أن وصول كلمة كتبها إلى شخص ودفعته لاتخاذ خطوة مصيرية يمثل أحد أصدق معاني النجاح التي يمكن أن يحققها الفنان.

وفي سياق حديثه عن التكريمات التي يعتز بها، كشف مدحت العدل أن تكريم قناة النيل للمنوعات عن أغنية «يعني إيه كلمة وطن» يحتل مكانة خاصة لديه، لأنه شعر بأن الأغنية أسهمت في تقديم مفردات مختلفة للأغنية الوطنية، وتركت بصمة في طريقة التعبير عن الانتماء وحب الوطن.

شهادة التكريم الصغيرة المكتوبة

وأضاف أنه لا يزال يحتفظ بشهادة التكريم الصغيرة المكتوبة على ورق البردي داخل منزله، بعدما وضعها في إطار، موضحًا أن قيمتها بالنسبة إليه لا تتعلق بحجمها أو شكلها، وإنما بما تمثله من ذكرى لتجربة فنية يعتز بها.

تجارب فنية جديدة

وشدد العدل على أن التأثير الحقيقي للفنان يظهر أيضًا عندما تتحول تجربته إلى مصدر إلهام للأجيال التالية، فيستفيد آخرون من أفكاره ويستلهمون مفرداته ويقدمون تجارب فنية جديدة، مؤكدًا أن امتداد الأثر الفني واستمراره أهم من مجرد كثرة الإنتاج.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن شعور أبنائه بالفخر به، وكذلك اعتزاز زوجته بما حققه، يمثلان بالنسبة إليه قيمة أكبر من أي جائزة أو تكريم، معتبرًا أن النجاح الأهم ليس ما يحصل عليه الفنان من تقدير على المسرح، بل ما يتركه من أثر حقيقي في حياة الناس والمقربين منه.