مدحت العدل: أحمد زكي كان المرشح الأول لبطولة أمريكا شيكا بيكا

استضافت «أيام القاهرة لصناعة السينما»، اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ، محاضرة خاصة مع الكاتب والسيناريست والمنتج المصري مدحت العدل، الذي كرّمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر خلال حفل افتتاح الدورة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وأدارت اللقاء الصحفية والناقدة والمبرمجة السينمائية ناهد صلاح.

مدحت العدل: أحمد زكي رفض بطولة «أمريكا شيكا بيكا»

وأكد الكاتب الكبير مدحت العدل أن فيلم «أمريكا شيكا بيكا» كان من المفترض أن يقوم ببطولته الفنان أحمد زكي، إلا أنه رفض، ليستقر صُنّاع العمل على الفنان محمد فؤاد لتولي دور البطولة.

مدحت العدل: محمد فؤاد ممثل جيد للغاية والأهم بين مطربي جيله

وأضاف مدحت العدل أنه يرى أن محمد فؤاد ممثل جيد للغاية، وأنه الأهم بين أبناء جيله من المطربين الذين دخلوا مجال التمثيل، مؤكدًا أنه يرى أن فيلم «أمريكا شيكا بيكا» هو الأهم في تاريخه ككاتب سيناريو.

ويمتلك مدحت العدل مسيرة إبداعية حافلة تمتد لأكثر من 30 عامًا، قدم خلالها أعمالًا متنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، وتعاون مع نخبة من أبرز المخرجين والنجوم. ومن أشهر أعماله السينمائية «آيس كريم في جليم»، و«أمريكا شيكا بيكا»، و«حرب الفراولة»، و«قشر البندق»، و«إشارة مرور»، إلى جانب «صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«همام في أمستردام»، اللذين ارتبطا بصعود جيل جديد من نجوم السينما المصرية.

وامتدت تجربته إلى مجال الإنتاج، من خلال مشاركته في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي أسهمت في تقديم مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وفتحت المجال أمام تجارب ومواهب جديدة، لتصبح واحدة من الشركات المؤثرة في صناعة الدراما والسينما المصرية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة اللقاءات المهنية والفعاليات المتخصصة التي تنظمها «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، بهدف إتاحة مساحة للحوار وتبادل الخبرات مع أبرز صناع السينما، وتسليط الضوء على التجارب المهنية المؤثرة والتحديات التي تواجه الصناعة، بما يسهم في تعزيز المعرفة السينمائية ودعم الأجيال الجديدة من المبدعين وصناع الأفلام.

عن «أيام القاهرة لصناعة السينما»

أُطلقت «أيام القاهرة لصناعة السينما» منصةً مخصصة لدعم صناعة السينما وتطويرها في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتواصل المهني بين صناع الأفلام والخبراء الدوليين. وتضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية، أبرزها ملتقى القاهرة السينمائي، ومنتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد رسخت مكانتها بوصفها إحدى أبرز الفعاليات المهنية في المنطقة، بما توفره من فرص لتطوير المشروعات السينمائية ودعم المواهب الناشئة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المدرج ضمن قائمة المهرجانات السينمائية الدولية المعتمدة لدى الاتحاد.

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.