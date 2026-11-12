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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت العدل يكشف كواليس استعداد خالد النبوي لفيلم «الديلر» وموقف حسين فهمي

مدحت العدل
مدحت العدل
أحمد البهى

ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، استضافت «أيام القاهرة لصناعة السينما»، اليوم الخميس 12 نوفمبر، محاضرة خاصة مع الكاتب والسيناريست والمنتج المصري مدحت العدل، الذي كرّمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر خلال حفل افتتاح الدورة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وأدارت اللقاء الصحفية والناقدة والمبرمجة السينمائية ناهد صلاح.

وأكد الكاتب مدحت العدل أن الفنان خالد النبوي ذهب إلى بعض المناطق والحواري الشعبية قبل تصوير فيلم «الديلر»، وقد فاجأه باستخدامه مصطلحات جديدة.

مدحت العدل يشيد بموقف حسين فهمي في فيلم «مافيا»

كما أشاد بموقف الفنان الكبير حسين فهمي، حين وافق على الظهور كضيف شرف في مشهد واحد ضمن أحداث فيلم «مافيا»، دون الحصول على مقابل مادي.

ويمتلك مدحت العدل مسيرة إبداعية حافلة تمتد لأكثر من 30 عامًا، قدم خلالها أعمالًا متنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، وتعاون مع نخبة من أبرز المخرجين والنجوم. ومن أشهر أعماله السينمائية «آيس كريم في جليم»، و«أمريكا شيكا بيكا»، و«حرب الفراولة»، و«قشر البندق»، و«إشارة مرور»، إلى جانب «صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«همام في أمستردام»، اللذين ارتبطا بصعود جيل جديد من نجوم السينما المصرية.

وامتدت تجربته إلى مجال الإنتاج، من خلال مشاركته في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي أسهمت في تقديم مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وفتحت المجال أمام تجارب ومواهب جديدة، لتصبح واحدة من الشركات المؤثرة في صناعة الدراما والسينما المصرية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة اللقاءات المهنية والفعاليات المتخصصة التي تنظمها «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، بهدف إتاحة مساحة للحوار وتبادل الخبرات مع أبرز صناع السينما، وتسليط الضوء على التجارب المهنية المؤثرة والتحديات التي تواجه الصناعة، بما يسهم في تعزيز المعرفة السينمائية ودعم الأجيال الجديدة من المبدعين وصناع الأفلام.

عن «أيام القاهرة لصناعة السينما»

أُطلقت «أيام القاهرة لصناعة السينما» منصةً مخصصة لدعم صناعة السينما وتطويرها في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتواصل المهني بين صناع الأفلام والخبراء الدوليين. وتضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية، أبرزها ملتقى القاهرة السينمائي، ومنتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد رسخت مكانتها بوصفها إحدى أبرز الفعاليات المهنية في المنطقة، بما توفره من فرص لتطوير المشروعات السينمائية ودعم المواهب الناشئة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المدرج ضمن قائمة المهرجانات السينمائية الدولية المعتمدة لدى الاتحاد.

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي الدولي القاهرة القاهرة السينمائي

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