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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انهيار الأم في جنازة شعبية لأهالي المحلة في وداع طفلي ضحية حادث حريق شقة سكنية.. صور

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شيع المئات من الأسر والعائلات بمدينة المحلة منذ قليل، في جنازة شعبية عقب أداء الصلاة بمسجد ولي الدين جثماني طفلي ضحية حادث حريق شقة سكنية في مشهد جنائزي مهيب حتي دفن بمقابر أسرته.
 

جنازة شعبية 

 
كما خيمت ملامح الحزن والوجيعة علي وجه أم الطفلين أثناء قبر الطفلين ضحايا حادث المؤلم وسط مشاركة واسعة من الأقارب والأصدقاء وجيران الأسرة المكلومة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وكانت منطقة الوراقة بمدينة المحلة  في محافظة الغربية شهدت واقعة وفاة صغيرين وإصابة والدهما في حادث حريق هائل بشقة سكنية  بالطابق الثالث بأحد العقارات إثر ماس كهربائي مفاجىء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجده يفيد بنشوب حريق شقة سكنية مما أسفر عن وفاة الطفل زين محمود عبد النبي البيومي، البالغ من العمر 3 سنوات، متأثرًا بإصابته، فيما تعرض جسده للتفحم جراء الحريق.

وفاة طفلين 

كما لفظ شقيقه عبده أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته، فيما يرقد والدهما داخل المستشفى في حالة صحية حرجة، ويخضع للتنفس الصناعي إثر تدهور حالته.
كما نجحت قوات  قوات الحماية المدنية في إخماد   الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية وفاة طفلين جنازة شعبية حريق شقة سكنية المحلة

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