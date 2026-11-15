قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية .. والقناة الناقلة
مدحت العدل يُخطط لعمل مسرحي عن رائدات السينما المصرية.. ويكشف مفاجأة بشأن «حليم» ونجاح «أم كلثوم»
زكي عبدالفتاح: عجبني فكر علي ماهر لكن طريقة اللعب دي هتكون خطر لو لاعبنا السنغال
إيران تشنّ هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على قاعدة أمريكية في البحرين
سفيرة مصر في مالاوي: تأمينات خاصة لبعثة منتخب مصر.. ولا يوجد تأمين مُنفرد لـ محمد صلاح
خليل الحيّة يبعث رسائل إلى الدول العربية والإسلامية لإنقاذ غزة ن كارثة إنسانية
تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح
جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري
محمد عبدالجليل: محمد صلاح في الكرة زي مجدي يعقوب في الطب وزويل في العلم
«دويدار»: علي ماهر «سالك» لأنه رغم أن فيه مشكلة بينه وبين ناصر ماهر إلا أنه ضمه للمنتخب
عصام عبدالفتاح: إيفا بارتون من حكام النخبة.. ولن يكون هناك تحليل للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تشنّ هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على قاعدة أمريكية في البحرين

قادة عسكريين إيرانيين
قادة عسكريين إيرانيين
محمد على

أعلنت إيران عن شنّ هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على قاعدة أمريكية في البحرين، في حين تعرّضت ناقلات نفط أخرى للهجوم.
 

وفي التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، عن إطلاقه ست طائرات مسيرة على موقع رادار عسكري أمريكي في البحرين ، في حين أصدرت المملكة إنذاراً أمنياً ، وأبلغت طهران عن اشتعال النيران في ناقلتي نفط أخريين بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز .

 وفي بيان نشرته وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري ، قال الحرس إن قواته الجوية استهدفت الرادار في موقع الدفاع الجوي الأمريكي بقاعدة الرفاع للمروحيات في البحرين.

 وجاء في البيان: “في المرحلة الثانية من ردنا الحاسم والساحق على العدوان العسكري الأمريكي السافر ، استهدفت ست طائرات مسيرة تابعة للقوات الجوية للحرس الثوري رادار الدفاع الجوي الأمريكي في قاعدة الرفاع للمروحيات في البحرين”.

  وقال الحرس الثوري إن الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بنجاح .

 وفي سياق منفصل ، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية إنذاراً أمنياً حثت فيه السكان على التزام الهدوء والبحث عن مأوى.

 ويأتي هذا الادعاء الأخير في أعقاب تبادل للهجمات .

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد استهداف منشأة اتصالات في سيريك ، جنوب إيران، يوم الخميس. 

وزعمت إيران لاحقًا أنها دمرت رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين. ونفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) هذا الادعاء، مؤكدةً أنها اعترضت طائرتين إيرانيتين مسيرتين دون وقوع إصابات أو أضرار.  وفي بيان صدر يوم الأحد، اتهم الحرس الثوري الإيراني واشنطن بمحاولة صرف الأنظار عن فشلها في إعادة فتح مضيق هرمز .

 وحذّر الحرس الثوري قائلاً: "مضيق هرمز مغلق ، وأي عدوان من جانب العدو الأمريكي سيُقابل برد أشد وأكثر قسوة" .

وفي الوقت نفسه، ذكرت البحرية الإيرانية أن ناقلتي نفط كانتا تحاولان الإبحار عبر المضيق الجنوبي بطريقة غير مصرح بها، مع إيقاف تشغيل أنظمة تحديد الهوية الخاصة بهما، اصطدمتا بألغام بحرية واشتعلت فيهما النيران .

وأضافت أن ناقلتين أخريين تخلتا عن محاولتهما العبور بعد تلقيهما تحذيرات من السلطات البحرية الإيرانية . 

ولم يتم الكشف عن هوية السفينتين ، ولم يتسنَّ التحقق من الحوادث بشكل مستقل .  

إيران مسيّرة أمريكية قاعدة البحرين الحرس الثوري الإيراني ست طائرات مسيرة موقع رادار عسكري إنذاراً أمنياً طهران بألغام بحرية سنتكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

ترشيحاتنا

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟ الموعد الرسمي ودرجات الحرارة

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟.. الموعد الرسمي ودرجات الحرارة

أشرف حكيمي

أزمة جديدة بين المغرب والسنغال بسبب أشرف حكيمي.. ماذا حدث؟

نتيجة مسابقة معلمي الأزهر 2026.. رابط الاستعلام وموعد التظلمات

نتيجة مسابقة معلمي الأزهر 2026 .. رابط الاستعلام وموعد التظلمات

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد