إيران تشنّ هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على قاعدة أمريكية في البحرين

أعلنت إيران عن شنّ هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على قاعدة أمريكية في البحرين، في حين تعرّضت ناقلات نفط أخرى للهجوم.



وفي التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، عن إطلاقه ست طائرات مسيرة على موقع رادار عسكري أمريكي في البحرين ، في حين أصدرت المملكة إنذاراً أمنياً ، وأبلغت طهران عن اشتعال النيران في ناقلتي نفط أخريين بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز .

وفي بيان نشرته وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري ، قال الحرس إن قواته الجوية استهدفت الرادار في موقع الدفاع الجوي الأمريكي بقاعدة الرفاع للمروحيات في البحرين.

وجاء في البيان: “في المرحلة الثانية من ردنا الحاسم والساحق على العدوان العسكري الأمريكي السافر ، استهدفت ست طائرات مسيرة تابعة للقوات الجوية للحرس الثوري رادار الدفاع الجوي الأمريكي في قاعدة الرفاع للمروحيات في البحرين”.

وقال الحرس الثوري إن الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بنجاح .

وفي سياق منفصل ، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية إنذاراً أمنياً حثت فيه السكان على التزام الهدوء والبحث عن مأوى.

ويأتي هذا الادعاء الأخير في أعقاب تبادل للهجمات .

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد استهداف منشأة اتصالات في سيريك ، جنوب إيران، يوم الخميس.

وزعمت إيران لاحقًا أنها دمرت رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين. ونفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) هذا الادعاء، مؤكدةً أنها اعترضت طائرتين إيرانيتين مسيرتين دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي بيان صدر يوم الأحد، اتهم الحرس الثوري الإيراني واشنطن بمحاولة صرف الأنظار عن فشلها في إعادة فتح مضيق هرمز .

وحذّر الحرس الثوري قائلاً: "مضيق هرمز مغلق ، وأي عدوان من جانب العدو الأمريكي سيُقابل برد أشد وأكثر قسوة" .

وفي الوقت نفسه، ذكرت البحرية الإيرانية أن ناقلتي نفط كانتا تحاولان الإبحار عبر المضيق الجنوبي بطريقة غير مصرح بها، مع إيقاف تشغيل أنظمة تحديد الهوية الخاصة بهما، اصطدمتا بألغام بحرية واشتعلت فيهما النيران .

وأضافت أن ناقلتين أخريين تخلتا عن محاولتهما العبور بعد تلقيهما تحذيرات من السلطات البحرية الإيرانية .

ولم يتم الكشف عن هوية السفينتين ، ولم يتسنَّ التحقق من الحوادث بشكل مستقل .