حسني عبد ربه يحتفل بعيد ميلاد ابنته «صوفيا» برسالة مؤثرة: «أجمل هدية ربنا رزقني بيها».. صور

احتفل حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاد ابنته الصغرى صوفيا، في أجواء عائلية مبهجة.

وشارك عبد ربه جمهوره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مجموعة من الصور من الحفل، ظهر خلالها برفقة زوجته وبناته.

وكتب عبد ربه رسالة مؤثرة لابنته قال فيها: "آخر العنقود، حتة من قلبي وروحي، وأجمل هدية ربنا رزقني بيها. كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، ويجعل أيامك كلها فرحة وسعادة، وأشوفك دايمًا أحلى وأجمل وأحن بنت في الدنيا".

وتابع: "كل سنة وإنتِ أميرتي الصغيرة، وآخر العنقود وأغلى البنات.. بابا بيحبك قد الدنيا كلها يا صوفيا".

وقد خاض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريبات استشفائية، اليوم، داخل صالة الجيم، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة مالاوي، بهدف تخفيف الإجهاد واستعادة الجاهزية البدنية بعد المباراة الأخيرة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب عصر الأحد، إلى مالاوي، لمواصلة الاستعداد للمواجهة المرتقبة، المقرر لها الساعة الثالثة، عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا ، بعدما حسم الفراعنة لقاء الجولة الثالثة بالقاهرة بخماسية دون رد.