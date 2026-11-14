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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر ومالاوي القادمة بعد الفوز بخماسية في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا عريضًا على نظيره منتخب مالاوي بنتيجة 5-0، في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقدم الفراعنة أداءً قويًا خلال اللقاء، ونجحوا في تسجيل خمسة أهداف دون رد، ليحصد المنتخب الوطني ثلاث نقاط مهمة، ويعزز موقفه في المجموعة الثانية، تحت قيادة المدير الفني الجديد علي ماهر.

موعد مباراة مصر ومالاوي القادمة

تتجدد المواجهة بين منتخبي مصر ومالاوي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب منتخب مالاوي، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق انتصار جديد ومواصلة حصد النقاط في مشوار التصفيات.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، إلى جانب منتخبات مالاوي وأنجولا وجنوب السودان.

ويطمح المنتخب الوطني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة وحسم بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية.

نتيجة مباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة

وكان منتخب مصر قد فرض سيطرته على مواجهة مالاوي في الجولة الثالثة، ونجح في تحقيق فوز كبير بخمسة أهداف دون مقابل، ليؤكد جاهزيته للمنافسة ويمنح الجماهير دفعة معنوية قبل مواجهة الإياب المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.

منتخب مصر منتخب مالاوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية مصر ومالاوي

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