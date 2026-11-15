مصطفى أبو الدهب: حسام عبد المجيد مدافع مميز لكنه يحتاج إلى الخبرات

أكد مصطفى أبو الدهب، لاعب منتخب مصر السابق، أن حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في صفوف لودوجوريتس البلغاري، يعد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أبو الدهب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن حسام عبد المجيد مدافع جيد ويمتلك إمكانيات مميزة، ولكنه لا يزال بحاجة إلى اكتساب المزيد من الخبرات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام عبد المجيد ينتظره مستقبل كبير في الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها وقدرته على التطور.