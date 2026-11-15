البرتغال تخسر برباعية من الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

خسر منتخب البرتغال برباعية مقابل هدف من نظيره الدنمارك، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت رباعية الدنمارك عن طريق هويبرج وهويلوند (هدفين) وأندرسن في الدقائق 43، 49، 53، 75.

فيما جاء هدف البرتغال الوحيد عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: كوستا، ريناتو فيجا، روبن دياز.

خط الوسط: ديوجو دالوت، روبن نيفيز، فيتينا، جواو فيليكس، برونو فيرنانديز، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: جونزالو راموس