إيران تعيد بناء ترسانتها الصاروخية.. تقديرات أمريكية تكشف امتلاك طهران آلاف الصواريخ والاستعداد لجولة قتال جديدة

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلًا عن تقديرات استخباراتية أمريكية، أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ، رغم الضربات العسكرية التي استهدفت منشآتها وقدراتها الصاروخية.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن طهران استفادت من مخزون المكونات الجاهزة لديها لإعادة إنتاج الصواريخ، في إطار جهودها لإعادة بناء ترسانتها العسكرية واستعادة قدراتها التي تضررت خلال المواجهات السابقة.

وأشارت التقديرات الاستخباراتية إلى أن إيران استعادت إمكانية الوصول إلى منشآت تحت الأرض، كانت مداخلها قد دُمرت جراء الضربات العسكرية، وهو ما يفتح المجال أمام استمرار أنشطة إعادة بناء قدراتها الصاروخية.

وفي السياق نفسه، ذكرت «وول ستريت جورنال» أن إعادة بناء الترسانة الإيرانية أصبحت في صلب المناقشات الأمريكية المتعلقة باحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

كما أفادت الصحيفة بأن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية تشير إلى استمرار إيران في إعادة بناء ترسانتها والاستعداد لاحتمال خوض جولة جديدة من القتال، وسط متابعة التطورات العسكرية والأمنية في المنطقة.