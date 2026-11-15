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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الثلاثاء.. قصر الأمير طاز يناقش «العملات الإسلامية.. ذاكرة مصر التاريخية»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الثلاثاء 17 نوفمبر، محاضرة ثقافية بعنوان «العملات الإسلامية.. ذاكرة مصر التاريخية»، تسلط الضوء على ملامح من تاريخ مصر في ضوء نماذج من المسكوكات الإسلامية، وتنظمها مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ويلقيها الدكتور عاطف منصور، أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار بجامعة الفيوم الأسبق.

وتتناول المحاضرة أهمية المسكوكات الإسلامية بوصفها وثائق تاريخية معاصرة للأحداث، وما تتيحه من شواهد موثقة على التاريخ السياسي والإداري والاقتصادي، من خلال ما تحمله من أسماء الحكام وألقابهم وتواريخ إصدارها. كما تستعرض خصوصية التجربة النقدية المصرية، واستمرار إصدار العملات بها على مدى يقارب ثلاثة قرون، منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية حكم الأسرة العلوية، إلى جانب تتبع تطور عواصم مصر ومدنها عبر العصور الإسلامية، واستجلاء مكانتها وأدوارها الحضارية من خلال ما تكشفه المسكوكات.

ويُعد الدكتور عاطف منصور محمد رمضان من المتخصصين في مجال المسكوكات والآثار الإسلامية، وقد شغل منصب عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم، وأسّس وأدار مركز المسكوكات الإسلامية ومركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية. وله أكثر من 22 مؤلفًا وموسوعة أثرية، وما يزيد على مائة بحث علمي، كما حصل على عدد من الجوائز العلمية، من بينها جائزة التفوق العلمي من اتحاد الأثريين العرب.

وتأتي المحاضرة في إطار دور صندوق التنمية الثقافية في توظيف مراكز الإبداع التابعة له منصاتٍ لنشر المعرفة وتعزيز الوعي بالتاريخ والتراث المصري، وإتاحة التواصل المباشر بين الجمهور والمتخصصين، اتساقًا مع توجهات وزارة الثقافة نحو ترسيخ الوعي بالهوية الوطنية وصون الذاكرة الحضارية، وتقديم الثقافة بوصفها رافدًا أساسيًا لبناء الإنسان.

مركز إبداع قصر الأمير طاز صندوق التنمية الثقافية العملات الإسلامية ذاكرة مصر التاريخية» تاريخ مصر

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