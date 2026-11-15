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مصر تنافس على 4 ميداليات في نهائي بطولة العالم للمواي تاي باليونان
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تنافس على 4 ميداليات في نهائي بطولة العالم للمواي تاي باليونان

منتخب مصر للمواي تاي
منتخب مصر للمواي تاي
عبدالله هشام

يتنافس لاعبو المنتخب المصري للمواي تاي على حصد  4 ميداليات اليوم الأحد في نهائيات بطولة العالم للمواي تاي للناشئين والشباب المقامة في مدينة أولمبيا بدولة اليونان خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر 2026.

ويخوض 4 لاعبين ولاعبات النهائيات للمنافسة على المركز الأول والميداليات الذهبية وفي نهائيات أسلوب المواي تاي تواجه سلمى شتا أمام لاعبة منتخب روسيا، في نهائي وزن 75 كجم وآلاء شادي تخوض تحدٍ عالمي أمام لاعبة منتخب تركيا، في نهائي وزن +75 كجم.

وفي نهائيات أسلوب البساط تواجه رنا بحيري لاعبة منتخب بيلاروسيا في نهائي وزن 32 كجم ومازن السيد يواجه لاعب منتخب العراق في نهائي وزن 36 كجم.

تضم البعثة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي ورئيس البعثة، وخمسة لاعبين ولاعبات، وهم فتحي هاني  ناشئين، وزن تحت 30 كجم، مازن محمد ناشئين، وزن 32 كجم، رنا محمد ناشئات، وزن 34 كجم، سلمى محمد عامر شباب، وزن تحت 75 كجم، آلاء شادي، شابات، وزن فوق 75 كجم.

كان من المقرر أن تشارك مصر ببعثة تضم 12 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى 5 أفراد من الجهاز الفني والإداري، إلا أن قرارات التأشيرات الصادرة عن القنصلية اليونانية بالقاهرة أدت إلى تقليص حجم المشاركة المصرية، وحرمان عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري من السفر، رغم صدور الموافقات والقرارات الحكومية اللازمة للمشاركة.

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