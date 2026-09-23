قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
تحروا الدقة.. نورهان ترد على مشاركة ابنها فى عمر وسلمي
ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بإمبابة.. كيف أنقذ التدريب أمًا وتوأمها؟
شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد
الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي "الشمس" و"هي" لمخالفة الأكواد
التأمين الصحي الشامل يوسع خدماته فائقة التخصص ويحقق إنجازات نوعية خلال أغسطس
إثيوبيا تشتعل.. قوات تيجراي تسيطر علي الأقليم وتشكيل تحالف لإسقاط آبي أحمد
الخبرة قبل المؤهل.. شروط وضوابط التقديم لمعلمي الحصة بالمدارس والأوراق المطلوبة
النينجا في البحر.. حسين الشحات يستمتع بإجازته خلال توقف الدوري
أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وحركة الملاحة منتظمة والجاهزية على أعلى مستوى
شمس الخريف تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد المواي تاي يعتمد التشكيل النهائي للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية

اتحاد المواي تاي
اتحاد المواي تاي
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة محمد إبراهيم، التشكيل النهائي للجهاز الفني والمدربين والأجهزة المعاونة للمنتخبات الوطنية للمواي تاي، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة والمنافسات الدولية.

واعتمد الاتحاد المصري للمواي تاي التشكيل المقترح من جانب الماستر رفعت أحمد جابر، المدير الفني للمنتخبات الوطنية للمواي تاي، والذي يضم عددًا من الكوادر الفنية وأصحاب الخبرات في اللعبة.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للمواي تاي كالتالي: الماستر رفعت أحمد جابر، مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، والكابتن وائل فهر، مدربا عاما، إلى جانب الي جانب قائمة الأسماء التي تضم المدربين والأجهزة المعاونة (مساعدي المدربين ) وجاء التشكيل كالتالي الكابتن هيثم الشربيني، والكابتن أيمن الحمصاني، والكابتن عمرو مجدي، والكابتن عبدالله محمد «سنارة»، والكابتن عصام شرف، والكابتن محمود المليجي، والكابتن محمود علوان.

وأكد الاتحاد المصري للمواي تاي ثقته الكاملة في جميع أعضاء الجهاز الفني والمدربين والأجهزة المعاونة، وما يمتلكونه من خبرات وكفاءات وقدرات فنية تؤهلهم للعمل على إعداد وصناعة أجيال جديدة من أبطال المواي تاي المصري، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفع راية مصر عاليًا في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن اعتماد التشكيل النهائي للأجهزة الفنية يأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع عناصر المنظومة والعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى إعداد أبطال قادرين على المنافسة بقوة على المستويين القاري والدولي.

وأضاف إبراهيم: «نثق في قدرات جميع أعضاء الأجهزة الفنية والمدربين، ونتطلع إلى أن يكون العمل خلال المرحلة المقبلة قائمًا على التعاون والتخطيط الجيد والاستفادة من الخبرات الفنية الموجودة داخل الاتحاد».

وأكد محمد إبراهيم أن هناك هدف واضح يتمثل في اكتشاف المواهب وصناعة أبطال جدد قادرين على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بها وسيتم التعمل على توفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية، مع التأكيد على أهمية الالتزام والانضباط والاستمرارية في العمل.

ودعا محمد إبراهيم جميع أعضاء الجهاز الفني والأجهزة المعاونة إلى بذل أقصى جهد، والعمل بكل إخلاص وانتماء، والاستمرار في اكتشاف وصناع الأبطال، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط والروح الرياضية، بما يسهم في بناء منتخبات وطنية قوية وقادرة على تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج.

واختتم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير مستوى المنتخبات الوطنية، بما يحقق أهداف الاتحاد ويسهم في تعزيز حضور المواي تاي المصري على الساحة الدولية.

الاتحاد المصري للمواي تاي مواي تاي اتحاد المواي تاي منتخب مصر للمواي تاي منتخب المواي تاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

سيرين عبد النور

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

الأطعمة المعلبة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

مغنيسيوم

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد