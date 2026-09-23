اتحاد المواي تاي يعتمد التشكيل النهائي للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية

أعلن الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة محمد إبراهيم، التشكيل النهائي للجهاز الفني والمدربين والأجهزة المعاونة للمنتخبات الوطنية للمواي تاي، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة والمنافسات الدولية.

واعتمد الاتحاد المصري للمواي تاي التشكيل المقترح من جانب الماستر رفعت أحمد جابر، المدير الفني للمنتخبات الوطنية للمواي تاي، والذي يضم عددًا من الكوادر الفنية وأصحاب الخبرات في اللعبة.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للمواي تاي كالتالي: الماستر رفعت أحمد جابر، مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، والكابتن وائل فهر، مدربا عاما، إلى جانب الي جانب قائمة الأسماء التي تضم المدربين والأجهزة المعاونة (مساعدي المدربين ) وجاء التشكيل كالتالي الكابتن هيثم الشربيني، والكابتن أيمن الحمصاني، والكابتن عمرو مجدي، والكابتن عبدالله محمد «سنارة»، والكابتن عصام شرف، والكابتن محمود المليجي، والكابتن محمود علوان.

وأكد الاتحاد المصري للمواي تاي ثقته الكاملة في جميع أعضاء الجهاز الفني والمدربين والأجهزة المعاونة، وما يمتلكونه من خبرات وكفاءات وقدرات فنية تؤهلهم للعمل على إعداد وصناعة أجيال جديدة من أبطال المواي تاي المصري، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفع راية مصر عاليًا في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن اعتماد التشكيل النهائي للأجهزة الفنية يأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع عناصر المنظومة والعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى إعداد أبطال قادرين على المنافسة بقوة على المستويين القاري والدولي.

وأضاف إبراهيم: «نثق في قدرات جميع أعضاء الأجهزة الفنية والمدربين، ونتطلع إلى أن يكون العمل خلال المرحلة المقبلة قائمًا على التعاون والتخطيط الجيد والاستفادة من الخبرات الفنية الموجودة داخل الاتحاد».

وأكد محمد إبراهيم أن هناك هدف واضح يتمثل في اكتشاف المواهب وصناعة أبطال جدد قادرين على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بها وسيتم التعمل على توفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية، مع التأكيد على أهمية الالتزام والانضباط والاستمرارية في العمل.

ودعا محمد إبراهيم جميع أعضاء الجهاز الفني والأجهزة المعاونة إلى بذل أقصى جهد، والعمل بكل إخلاص وانتماء، والاستمرار في اكتشاف وصناع الأبطال، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط والروح الرياضية، بما يسهم في بناء منتخبات وطنية قوية وقادرة على تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج.

واختتم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير مستوى المنتخبات الوطنية، بما يحقق أهداف الاتحاد ويسهم في تعزيز حضور المواي تاي المصري على الساحة الدولية.