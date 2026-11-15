طه حسين.. الرجل الذي هزم الظلام وأشعل معارك الفكر.. حكاية عميد الأدب العربي في ذكرى ميلاده

لم يكن الظلام الذي عاش فيه طه حسين مجرد غياب للنور عن عينيه، بل كان اختبارًا مبكرًا لإرادة طفل قرر ألا تكون إعاقته نهاية الحكاية، فمن قرية صغيرة في صعيد مصر، خرج طفل فقد بصره قبل أن يكمل عامه الرابع، ليصبح بعد سنوات أحد أهم رموز الثقافة العربية، وصاحب أفكار هزت الأوساط الأدبية والدينية، وأشعلت معارك فكرية لا يزال صداها حاضرًا حتى اليوم، إنه عميد الأدب العربي طه حسين، الذي لم يكتفِ بأن يكون قارئًا للأدب، بل أصبح واحدًا من أبرز من أعادوا تشكيل طريقة التفكير فيه.

في 14 نوفمبر عام 1889، ولد طه حسين علي بن سلامة في قرية الكيلو بمحافظة المنيا، وكان سابع أبناء أبيه من بين ثلاثة عشر طفلًا، نشأ في أسرة بسيطة، وكان والده موظفًا محدود الدخل بإحدى شركات السكر، ولم تكد تمر سنوات طفولته الأولى حتى أصيب بالرمد، وفقد بصره بعد أن لجأت أسرته إلى الحلاق لعلاجه بدلًا من الطبيب، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في مسار حياته.

لكن فقدان البصر لم يمنعه من التعلم؛ فقد التحق بكتاب القرية، وأظهر قدرة استثنائية على الحفظ، حتى تمكن من حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وأثار إعجاب معلمه وأسرته، وكانت تلك الخطوة الأولى في رحلة طويلة قادته إلى الأزهر عام 1902، حيث درس العلوم الدينية واللغة العربية، لكنه سرعان ما شعر بالضيق من أساليب التعليم التقليدية، التي رأى أنها لا تواكب تطلعاته ولا تفتح أبواب المعرفة أمام الطلاب بالشكل الكافي.

ومع افتتاح الجامعة المصرية عام 1908، وجد طه حسين فرصة مختلفة، فالتحق بها ودرس التاريخ والجغرافيا والفلسفة واللغات، إلى جانب الحضارة الإسلامية، وفي عام 1914 حصل على الدكتوراه عن رسالته «ذكرى أبي العلاء»، ليصبح من أوائل الحاصلين على الدكتوراه من الجامعة المصرية، قبل أن يبتعث إلى فرنسا لاستكمال دراسته.

وفي باريس، اتسعت آفاقه الفكرية والعلمية، ودرس التاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة، وحصل على درجة الدكتوراه الثانية عام 1918 عن ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية، وهناك أيضًا التقى سوزان بريسو، التي أصبحت زوجته ورفيقة رحلته، وساعدته على الاطلاع على المراجع والكتب، وقراءة الكثير من المؤلفات، وكانت سندًا مهمًا في حياته العلمية والإنسانية.

معركة «الشعر الجاهلي».. الكتاب الذي أشعل العاصفة

لم يكن طه حسين من أصحاب الأفكار التي تمر دون أن تثير نقاشًا، وكانت واحدة من أشهر معاركه الفكرية عام 1926، عندما أصدر كتابه «في الشعر الجاهلي»، الذي استخدم فيه منهجًا نقديًا يقوم على الشك والبحث والتحليل، وطرح من خلاله آراء حول انتحال كثير من الشعر المنسوب إلى العصر الجاهلي، ومدى صحة نسبته إلى الشعراء القدماء.

أثارت أفكاره موجة واسعة من الغضب والاعتراض، وواجه هجومًا من عدد كبير من العلماء والأدباء، وكان من أبرز معارضيه مصطفى صادق الرافعي، الذي ألف كتاب «تحت راية القرآن» ردًا عليه، ولم يتوقف الأمر عند المعارك الصحفية والفكرية، بل وصل إلى القضاء بعد تقديم بلاغات ضده، وانتهت القضية ببراءته لعدم ثبوت تعمده الإساءة إلى الدين.

وبعد تصاعد الجدل، أعاد طه حسين إصدار الكتاب بعنوان «في الأدب الجاهلي»، مع حذف بعض الأجزاء التي أثارت الاعتراضات، وظلت هذه الواقعة واحدة من أبرز المحطات التي رسخت صورته باعتباره مفكرًا لا يتردد في مواجهة الأفكار السائدة.

من الجامعة إلى وزارة المعارف.. التعليم حق للجميع

لم تقتصر معارك طه حسين على الكتب والأفكار، بل امتدت إلى المؤسسات التعليمية والسياسات الثقافية، فقد عمل أستاذًا للتاريخ اليوناني والروماني، ثم للأدب العربي، وتولى عمادة كلية الآداب بالجامعة المصرية، كما أصبح مديرًا لجامعة الإسكندرية عام 1942.

وفي عام 1950، تولى منصب وزير المعارف، واهتم بتوسيع فرص التعليم أمام أبناء الطبقات البسيطة، ودافع عن مجانية التعليم، مؤمنًا بأن المعرفة ليست امتيازًا للأغنياء أو أصحاب النفوذ، بل حق ينبغي أن يصل إلى الجميع.

ومن أشهر العبارات المرتبطة بفلسفته التعليمية قوله: «التعليم كالماء والهواء حق لكل إنسان»، وهي عبارة أصبحت رمزًا لفكرة أن نهضة المجتمعات تبدأ من إتاحة التعليم وتوفير فرص متكافئة لأبنائها.

سوزان.. المرأة التي كانت عينيه على العالم

وراء الرحلة العلمية والأدبية قصة إنسانية لا تقل أهمية؛ فقد لعبت زوجته سوزان دورًا كبيرًا في حياته، وكانت تقرأ له الكتب والمراجع وتساعده على الوصول إلى المعرفة، كما وقفت بجانبه في مختلف مراحل حياته.

ولم تكن علاقتهما مجرد زواج، بل شراكة إنسانية وعلمية امتدت لعقود. وقد عبّر طه حسين عن مكانتها في حياته بقوله: «منذ أن سمع صوتها لم يعرف قلبه الألم».

إرث أدبي لا يغيب

ترك طه حسين وراءه مكتبة ضخمة من المؤلفات التي تنوعت بين النقد والرواية والفكر والسيرة الذاتية، ويأتي في مقدمتها كتاب «الأيام»، الذي سجل فيه تفاصيل طفولته ورحلته مع فقدان البصر والتعليم، إلى جانب روايات «دعاء الكروان» و«شجرة البؤس» و«الحب الضائع»، وكتبه الفكرية والنقدية مثل «مستقبل الثقافة في مصر» و«حديث الأربعاء».

وحصل خلال مسيرته على العديد من الأوسمة والتكريمات، من بينها قلادة النيل عام 1965، كما رشح لجائزة نوبل في الأدب مرات عديدة.

وفي 28 أكتوبر عام 1973، رحل طه حسين، لكن رحيله لم ينه حضوره في الحياة الثقافية، فقد بقيت كتبه وأفكاره وأسئلته شاهدًا على رحلة استثنائية.