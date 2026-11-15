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اليمن.. القوات الجنوبية تعيد تموضعها في مطار ذوباب وباب المندب غرب تعز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. القوات الجنوبية تعيد تموضعها في مطار ذوباب وباب المندب غرب تعز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الجنوبية، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها في مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز اليمنية، في إطار إعادة تنظيم انتشارها العسكري، على ضوء التطورات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

وأكدت القوات الجنوبية، في بيان، أن عملية إعادة التموضع تأتي استجابة للمستجدات الأخيرة على جبهات القتال، وبما يتوافق مع أولويات المرحلة، وفي مقدمتها تعزيز الإجراءات الدفاعية لتأمين عدن والمحافظات المجاورة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التهديدات القائمة.

وشددت على أن مواجهة الفصائل اليمنية مستمرة، مؤكدة تمسكها بالتزاماتها الدفاعية، ومواصلة جهودها الرامية إلى إنهاء التمرد واستعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان أن من بين أولويات القوات الجنوبية تعزيز الجبهات العسكرية ومواصلة العمليات الهادفة إلى فك الحصار عن مدينة تعز، وإنهاء معاناة سكانها جراء الحصار والأوضاع الإنسانية المتفاقمة وسياسات التجويع التي تتهم القوات الفصائل اليمنية بممارستها.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت عملية إعادة التموضع تتضمن انسحابا كاملا من المواقع المذكورة أو إعادة توزيع القوات على مواقع عسكرية أخرى.

القوات المسلحة الجنوبية مطار ذوباب باب المندب محافظة تعز الفصائل اليمنية

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