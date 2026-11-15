15 هزيمة في الدوري.. إقالة رينيه فايلر من تدريب دي سي يونايتد الأمريكي

أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصبه كمدير فني للفريق، بعد نهاية موسم 2026 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، في ظل تراجع النتائج وابتعاد الفريق عن المنافسة على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية.

نادي دي سي

وجاء قرار الإقالة بعد موسم صعب للفريق، الذي أنهى منافسات الدوري في المركز الـ28 بجدول الترتيب العام من أصل 30 فريقًا، بعدما حقق 7 انتصارات مقابل 15 هزيمة و12 تعادلًا.

وكانت آخر مباريات دي سي يونايتد في الموسم أمام نيويورك سيتي، وانتهت بالخسارة بهدف دون رد، لتكون الهزيمة السادسة للفريق على التوالي، وتنتهي آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للموسم السابع على التوالي.

وتولى فايلر تدريب دي سي يونايتد في يوليو 2025، وخاض مع الفريق موسمًا ونصف الموسم، قبل أن يقرر النادي إنهاء علاقته بالمدرب السويسري.

ومن جانبه، وجه النادي الشكر إلى فايلر على جهوده ومساهماته خلال فترة عمله، متمنيًا له ولعائلته التوفيق في الخطوات المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، يقترب دي سي يونايتد من التعاقد مع أوسكار باريخا، المدير الفني السابق لأورلاندو سيتي ودالاس وكولورادو رابيدز، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا لفايلر.