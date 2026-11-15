اتحاد الكرة يحسم موقفه من الشرط الجزائي في عقد حسام حسن

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف الاتحاد من الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بعد انتهاء مهمته، موضحًا أن هناك تسوية مالية ستتم مع الجهاز الفني، مع الحفاظ على حقوقه في الشرط الجزائي.

الاتحاد المصري

وقال مصطفى أبو زهرة، خلال تصريحاته عبر قناة «MBC مصر 2»، إنه يتقدم بالشكر إلى الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على الإنجازات التي حققها خلال فترة توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أن الجماهير عاشت العديد من لحظات الفخر مع حسام وإبراهيم حسن.

وأضاف أن اتحاد الكرة سيجري تسوية مالية مع الجهاز الفني السابق، مؤكدًا أن حقوقه محفوظة فيما يتعلق بالشرط الجزائي.

وعن اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، أوضح أبو زهرة أن المدير الفني كان ضمن قائمة تضم 5 أسماء مرشحة لتدريب المنتخب، قبل أن يستقر الاتحاد في النهاية على اختياره لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أن الاستقرار الفني يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد، وأن التوجه الدائم هو الحفاظ على المدير الفني ومنحه الفرصة للاستمرار، لكن ذلك يرتبط أيضًا بمستوى الأداء، وليس النتائج فقط.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم تجربة الجهاز الفني خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2027 لن يعتمد على النتائج وحدها، بل سيشمل أيضًا الأداء الذي يقدمه المنتخب.