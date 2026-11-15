محمد عبدالناصر يغيب عن المقاولون العرب في مباراتي القناة بكأس مصر والدوري

كشفت الإعلامية دينا سليم أن محمد عبدالناصر لاعب المقاولون العرب سيغيب عن مباراة القناة في دور الـ16 من كأس مصر، الخميس المقبل.

وتابعت خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن محمد عبدالناصر أجرى جراحة في القدم "عين سمكة"، وسيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع، أمضى منها أسبوع.

واختتمت دينا إن عبدالناصر يحتاج إلى أسبوعين حتى يعود لمباريات المقاولون العرب، وبالتالي سيغيب عن مباراة القناة في كأس مصر، ومباراة القناة في الدوري بالجولة التاسعة.

وتواصل النادي الأهلي مع مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، لتحويل القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر، لاعب الفريق، خلال الأسبوع الجاري.

حيث انهى الاهلي صفقة انتقال محمد عبدالناصر من المقاولون العرب بقيمة 25 مليون جنيه، تُسدد على قسطين، بواقع 12.5 مليون جنيه لكل قسط.