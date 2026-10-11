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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم أن النادي الأهلي تواصل مع مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، لتحويل القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر، لاعب الفريق، خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن صفقة انتقال محمد عبدالناصر إلى الأهلي تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه، تُسدد على قسطين، بواقع 12.5 مليون جنيه لكل قسط.

واختتمت أن الأهلي أبلغ إدارة المقاولون العرب بتحويل القسط الأول خلال الأيام المقبلة، على أن ينضم اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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