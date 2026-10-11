قمة الأهلي والزمالك بالأرقام.. 5 ملفات تحسم صراع الغريمين في الدوري

تتجدد المنافسة بين الأهلي والزمالك عندما يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تجمع بين طموح التقدم في جدول الترتيب ورغبة كل طرف في فرض تفوقه على غريمه التقليدي.

وتأتي القمة في ظل تقارب نتائج الفريقين خلال الجولات الخمس الأولى، وهو ما يجعل الأرقام السابقة للمباراة كاشفة عن أبرز نقاط القوة لدى كل منهما، قبل المواجهة المرتقبة.

1- خمس مباريات دون هزيمة لكل فريق

نجح الأهلي والزمالك في تفادي الخسارة خلال أول خمس جولات من المسابقة، بعدما حقق كل منهما 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا، ليجمع الفريقان 13 نقطة قبل المواجهة المباشرة.

وتمنح هذه البداية القوية القمة أهمية إضافية، إذ يسعى كل فريق إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، والخروج من المباراة بأفضل نتيجة ممكنة في سباق المنافسة على اللقب.

2- فارق الأهداف يمنح الزمالك التقدم

رغم تساوي الفريقين في رصيد النقاط، يحتل الزمالك المركز الثاني، متقدمًا على الأهلي صاحب المركز الثالث، بفضل فارق الأهداف.

وسجل الفريق الأبيض 8 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا فقط، ليصل فارق أهدافه إلى 7، بينما أحرز الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، بفارق أهداف يبلغ 6.

3- الأهلي الأكثر تسجيلًا والزمالك الأقوى دفاعيًا

تكشف أرقام الجولات الماضية عن اختلاف نسبي في أسلوب الفريقين؛ إذ سجل الأهلي أهدافًا أكثر من الزمالك، في حين يمتلك الفريق الأبيض أفضلية واضحة على المستوى الدفاعي.

ويسلط هذا التباين الضوء على أهمية استغلال الفرص أمام المرمى بالنسبة للأهلي، مقابل قدرة الزمالك على الحفاظ على تماسكه الدفاعي أمام الهجوم الأحمر، في مواجهة قد تحسمها جزئيات محدودة.

4- القمة فرصة لملاحقة بيراميدز

يدخل الفريقان المباراة وهما يضعان صدارة الدوري ضمن حساباتهما، بعدما وصل بيراميدز إلى 15 نقطة، متقدمًا بنقطتين على الأهلي والزمالك.

ويمنح الفوز أحد القطبين فرصة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب ومواصلة الضغط على المتصدر، بينما قد يؤدي التعثر إلى زيادة صعوبة مطاردة القمة مع استمرار المنافسات.

5- اختبار جديد لطموحات الفريقين

لا تتوقف أهمية المباراة عند حصد النقاط، بل تمتد إلى الجانب المعنوي، في ظل طبيعة المنافسة التاريخية بين الأهلي والزمالك وتأثير نتيجة القمة على مسيرة كل فريق.

ويسعى الأهلي إلى ترجمة تفوقه التهديفي إلى نتيجة إيجابية، بينما يأمل الزمالك في استثمار صلابته الدفاعية ومواصلة نتائجه دون هزيمة، لتبقى المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرة كل طرف على التعامل مع الضغوط وحسم المباريات الكبرى.

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة لمعرفة ما إذا كان أحد الفريقين سينجح في فض الاشتباك والتقدم على منافسه، أم تستمر حالة التقارب بينهما في جدول الدوري.