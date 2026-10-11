قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشأن مطار جدة والدمام.. السفارة الأمريكية بالسعودية تصدر تحذيرات عاجلة لموظفيها
فرج عامر: أتمنى أن تكون قمة الأهلي والزمالك مباراة كرة قدم بعيدًا عن تصيد الأخطاء
هل تتغير شرائح الكهرباء؟.. الحكومة تدرس تخفيف الأعباء عن المواطنين
وليد جاب الله: تحويلات المصريين بالخارج سجلت 47.3 مليار دولار خلال 2025 /2026 | فيديو
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا
عموتة يفاضل بين توفيق محمد وكريم فؤاد قبل قمة الزمالك
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري .. والقناة الناقلة
خبير شؤون آسيوية: جولة الرئيس السيسي تفتح آفاقًا لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-10-2026
تصعيد جديد في خليج عمان.. أمريكا تضرب سفينة شحن حاولت كسر الحصار البحري على إيران
فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين
اليوم.. انطلاق اختبارات اختيار أئمة القبلة بالجامع الأزهر استعدادا لشهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة الأهلي والزمالك بالأرقام.. 5 ملفات تحسم صراع الغريمين في الدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد سمير

تتجدد المنافسة بين الأهلي والزمالك عندما يلتقي الفريقان في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تجمع بين طموح التقدم في جدول الترتيب ورغبة كل طرف في فرض تفوقه على غريمه التقليدي.

وتأتي القمة في ظل تقارب نتائج الفريقين خلال الجولات الخمس الأولى، وهو ما يجعل الأرقام السابقة للمباراة كاشفة عن أبرز نقاط القوة لدى كل منهما، قبل المواجهة المرتقبة.

1- خمس مباريات دون هزيمة لكل فريق

نجح الأهلي والزمالك في تفادي الخسارة خلال أول خمس جولات من المسابقة، بعدما حقق كل منهما 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا، ليجمع الفريقان 13 نقطة قبل المواجهة المباشرة.

وتمنح هذه البداية القوية القمة أهمية إضافية، إذ يسعى كل فريق إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، والخروج من المباراة بأفضل نتيجة ممكنة في سباق المنافسة على اللقب.

2- فارق الأهداف يمنح الزمالك التقدم

رغم تساوي الفريقين في رصيد النقاط، يحتل الزمالك المركز الثاني، متقدمًا على الأهلي صاحب المركز الثالث، بفضل فارق الأهداف.

وسجل الفريق الأبيض 8 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا فقط، ليصل فارق أهدافه إلى 7، بينما أحرز الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، بفارق أهداف يبلغ 6.

3- الأهلي الأكثر تسجيلًا والزمالك الأقوى دفاعيًا

تكشف أرقام الجولات الماضية عن اختلاف نسبي في أسلوب الفريقين؛ إذ سجل الأهلي أهدافًا أكثر من الزمالك، في حين يمتلك الفريق الأبيض أفضلية واضحة على المستوى الدفاعي.

ويسلط هذا التباين الضوء على أهمية استغلال الفرص أمام المرمى بالنسبة للأهلي، مقابل قدرة الزمالك على الحفاظ على تماسكه الدفاعي أمام الهجوم الأحمر، في مواجهة قد تحسمها جزئيات محدودة.

4- القمة فرصة لملاحقة بيراميدز

يدخل الفريقان المباراة وهما يضعان صدارة الدوري ضمن حساباتهما، بعدما وصل بيراميدز إلى 15 نقطة، متقدمًا بنقطتين على الأهلي والزمالك.

ويمنح الفوز أحد القطبين فرصة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب ومواصلة الضغط على المتصدر، بينما قد يؤدي التعثر إلى زيادة صعوبة مطاردة القمة مع استمرار المنافسات.

5- اختبار جديد لطموحات الفريقين

لا تتوقف أهمية المباراة عند حصد النقاط، بل تمتد إلى الجانب المعنوي، في ظل طبيعة المنافسة التاريخية بين الأهلي والزمالك وتأثير نتيجة القمة على مسيرة كل فريق.

ويسعى الأهلي إلى ترجمة تفوقه التهديفي إلى نتيجة إيجابية، بينما يأمل الزمالك في استثمار صلابته الدفاعية ومواصلة نتائجه دون هزيمة، لتبقى المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرة كل طرف على التعامل مع الضغوط وحسم المباريات الكبرى.

وتتجه الأنظار إلى استاد القاهرة لمعرفة ما إذا كان أحد الفريقين سينجح في فض الاشتباك والتقدم على منافسه، أم تستمر حالة التقارب بينهما في جدول الدوري.

الأهلي والزمالك قمة الأهلي والزمالك الدوري الدوري المصري الممتاز الأهلي الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

ترشيحاتنا

الإسكان

اعتماد ضوابط محور الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين».. واستثناء لأصحاب الإيجار القديم

صرف مرتبات شهر أكتوبر

موعد مرتبات أكتوبر 2026.. جدول الأجور الرسمي وحقيقة الصرف المبكر للعاملين بالدولة

مواعيد فتح وغلق المحال

رجع الساعة 60 دقيقة.. متى يطبق التوقيت الشتوي ومواعيد تشغيل المحال والمطاعم

بالصور

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد