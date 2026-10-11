فرج عامر: أتمنى أن تكون قمة الأهلي والزمالك مباراة كرة قدم بعيدًا عن تصيد الأخطاء

حذر المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، من تأثير الأجواء المحيطة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في ظل كثرة الحديث عن الأزمات الكروية خارج الملعب، وما وصفه بحالة التربص المتبادل بين الأطراف المختلفة.

الأهلي والزمالك

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كثرة الحديث عن المشكلات الكروية وحالة التربص قد تنتقل إلى اللاعبين والمديرين الفنيين، وهو ما قد يؤثر على أجواء المباراة المرتقبة بين الفريقين.

واختتم رئيس نادي سموحة السابق حديثه بالتعبير عن أمنيته في أن تخرج المباراة في إطار كرة القدم فقط، بعيدًا عن الجدل والمشاحنات، قائلًا: «ربنا يستر وتطلع مباراة في كرة القدم وليس في القيل والقال».