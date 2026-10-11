إعلامي: ثقتنا في كل لاعب بالأهلي .. ومش مهم مين يسجّل قدام الزمالك

أكد محمد فارس، الإعلامي بالأهلي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أهمية حسين الشحات في حسابات المدير الفني حسين عموتة، مشيرًا إلى أنه سبق وتحدث عن ضرورة تغيير قناعات المدرب بشأن اللاعب، وعدم ربط مشاركته أساسيًا بالجانب البدني ومعدلات الجري في التدريبات فقط، خاصة بعد توقعه تسجيل الشحات أمام أبو قير، وهو ما تحقق بالفعل بعد حصوله على دقائق لعب أكبر.

الأهلي

وأشار فارس إلى أنه توقع أيضًا فوز الأهلي على الزمالك بهدف دون رد، عن طريق حسين الشحات، خلال ظهوره في برنامج «القهوة مع فايق»، لكنه شدد على ضرورة عدم ربط فرص الفوز بمشاركة لاعب بعينه، موضحًا أن زيزو يمتلك الإمكانيات والدوافع التي تؤهله لحسم المباراة، كما يمثل حسين الشحات وبن شرقي، الذي ساهم في الأهداف الثلاثة خلال آخر انتصار للأهلي على الزمالك، أوراقًا مهمة للفريق.

واختتم محمد فارس رسالته بالتأكيد على ثقته في جميع لاعبي الأهلي، سواء بدأ حسين الشحات أو زيزو المباراة أو شارك الثنائي معًا، مشددًا على أن الأهم هو إدراك قيمة مباراة القمة وحجم المسؤولية، وتقديم كل لاعب أقصى ما لديه داخل الملعب، دون الاهتمام بهوية من يسجل هدف الفوز أو يخطف الأضواء، قائلًا إن كل لاعب يرتدي قميص الأهلي قادر على أن يكون سببًا في تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير.