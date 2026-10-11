القمة 133.. إعلامي يكشف نقاط قوة الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أكد محمد فارس أن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، ولا يمكن التعامل معه باعتباره فريقًا من الشباب أو الناشئين، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الأهلي والزمالك

وقال فارس إن الزمالك يضم عددًا من اللاعبين أصحاب الخبرات، مثل محمود حمدي الونش وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة وعدي الدباغ وعمر جابر وأحمد فتوح وبنتايج وشيكوبانزا، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة متكاملة، كما أن أغلب لاعبيه لم يتعرضوا لإجهاد دولي كبير، وهو ما قد يمنحهم أفضلية من الناحية البدنية قبل القمة.

وأضاف أن الزمالك، رغم انخفاض قيمته التسويقية مقارنة بالأهلي، يحتل المركز الثالث بين الأندية الأعلى قيمة تسويقية، مشددًا على صعوبة المباراة، خاصة أن الأهلي واجه معاناة أمام فرق مثل أبو قير وإنبي وسموحة والمقاولون العرب.

كما أشار إلى رصد مكافأة فوز للاعبي الزمالك، قال إنها لم تكن تُمنح للاعبي الأهلي عند الفوز على كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.