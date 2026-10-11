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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتفوق على الزمالك في الشباك النظيفة بتاريخ مواجهات القمة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
باسنتي ناجي

كشفت الإعلامية ريهام حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفوق النادي الأهلي على الزمالك في عدد المباريات التي حافظ خلالها كل فريق على نظافة شباكه في تاريخ مواجهات القمة بالدوري المصري.

الأهلي والزمالك

ووفقًا للأرقام المنشورة، نجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 56 مباراة أمام الزمالك، مقابل 36 مباراة للفريق الأبيض أمام المارد الأحمر.

ويترقب جمهور الكرة المصرية مواجهة القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك، وسط تساؤلات حول قدرة أحد الفريقين على إضافة مباراة جديدة إلى سجله في الشباك النظيفة، وحسم المواجهة المرتقبة لصالحه.

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