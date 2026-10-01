بـ10 لاعبين .. ريال مدريد يفوز على فياريال بهدف نظيف بالدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الفوز على فريق فياريال بنتيجة 1-0، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد اللاعب يان ديوماندي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 74 من عمر اللقاء شهدت المباراة واقعة مثيرة بسبب إلغاء هدف لصالح ريال مدريد الثاني سجله فينيسيوس جونيور ولكن حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو ليكشف قيام فينيسيوس بجذ لاعب فياريال من شعره قبل تسجيله الهدف ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء وإلغاء الهدف.

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث بترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد فياريال عن النقطة 8 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل ريال مدريد

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الأساسي، وجود الفرنسي كيليان مبابي في قيادة الخط الهجومي، إلى جانب أردا جولر ويان ديوماندي، بينما عاد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي إلى حسابات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: يان ديوماندي، كيليان مبابي، أردا جولر.