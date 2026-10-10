حقيقة الخلاف بين مبابي وفينيسيوس داخل ريال مدريد

نفت شبكة «مدريد إكسترا» وجود أي خلافات أو أزمات داخل صفوف ريال مدريد، مؤكدة أن الأجواء داخل الفريق لا تشهد توترًا، وأن العلاقة بين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور جيدة وتسودها حالة من التفاهم.

وأوضحت الشبكة أن المقارنات المستمرة بين النجمين، في ظل امتلاكهما إمكانيات فنية كبيرة ودورهما المؤثر داخل الفريق الملكي، لا تعني وجود خلافات شخصية بينهما، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما تسير بصورة طبيعية.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير الذي يحظى به الثنائي، باعتبارهما من أبرز نجوم ريال مدريد، وهو ما يضعهما باستمرار تحت دائرة الضوء، خاصة مع متابعة الجماهير لمستوى كل لاعب ومدى تأثيره في نتائج الفريق.

ويعتمد ريال مدريد على قدرات مبابي وفينيسيوس الهجومية في تحقيق أهدافه خلال الموسم، وسط تطلعات الجماهير لمواصلة المنافسة على البطولات، في وقت تتزايد فيه المقارنات بين النجمين بشأن الأداء والمساهمات التهديفية.

وبحسب ما نقلته شبكة «مدريد إكسترا»، فإن الحديث عن وجود أزمة بين مبابي وفينيسيوس لا يعكس حقيقة العلاقة بينهما، مؤكدة أن التفاهم بين اللاعبين مستمر رغم الجدل المتكرر حول المقارنة بينهما.