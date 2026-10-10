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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يستضيف فريق ريال مدريد خصمه فياريال في مباراتهما المرتقبة مساء السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، موسم 2026/27.

تأتي مباراة ريال مدريد وفياريال ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وهو يمتلك 15 نقطة في المركز الرابع، في حين أن فياريال لديه 8 نقاط في المركز التاسع.

ويتواجد النجم كيليان مبابي في قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال بشكل طبيعي رغم القلق الذي أثاره لدى جمهور الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا رفقة منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي.

كما تعافى فيدي فالفيردي سريعًا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد قبل فترة التوقف في الجولة الماضية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دومفريس، إبراهيما كوناتي، روديجر، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: تشواميني، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: أردا جولر، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

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