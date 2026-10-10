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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره فياريال، مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب للتشكيل الذي سيعتمد عليه الفريقان في المواجهة المرتقبة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، أنطونيو روديجر، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، برناردو سيلفا، أردا جولر، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل سعي ريال مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح فياريال للخروج بنتيجة إيجابية أمام النادي الملكي.

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