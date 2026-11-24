رفض لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التوجه إلى سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع لاعبين جدد، رغم الإصابات الأخيرة التي ضربت اثنين من أبرز العناصر الهجومية للفريق، ديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، واللذين سيغيبان عدة أشهر بسبب إصابتيهما في الركبة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، أكد لويس إنريكي عدم وجود نية لدى إدارة باريس سان جيرمان للتحرك في سوق الانتقالات الشتوية، مشددًا على أن النادي لا يعتزم التعاقد مع لاعب لمدة ستة أشهر فقط، وأنه يثق في العناصر المتاحة داخل الفريق.

وقال المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة روما الإيطالي في باريس: «لسنا مضطرين للتوجه إلى سوق الانتقالات، ولن نتعاقد مع لاعب لمدة ستة أشهر، فهذا ليس أسلوبنا. لدينا فريق».

وأضاف: «من الصحيح أنه يتعين علينا أن نكون أكثر انتباهًا، لكن بوجود هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، لا نخشى أي شيء. نثق في قدرتنا على أداء عملنا وتجاوز الصعوبات».

باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب دوري الأبطال

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق أربعة انتصارات في أربع مباريات، متساويًا في النقاط مع ريال مدريد.

في المقابل، يحتل روما المركز العشرين في جدول الترتيب، ليصبح قريبًا من مراكز الخروج من البطولة.

لويس إنريكي يشيد بجاسبريني ومالين

وأشاد لويس إنريكي بنظيره في روما، المدرب المخضرم جان بييرو جاسبريني، البالغ من العمر 68 عامًا، كما أثنى على المهاجمين الذين يضمهم الفريق الإيطالي، ومن بينهم الهولندي دونييل مالين، الذي سجل مؤخرًا أربعة أهداف في مواجهة بارما بالدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز روما بنتيجة 5-1.

ورفع مالين رصيده إلى 16 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وقال لويس إنريكي: «نعرف جميع لاعبي روما، وخاصة المهاجمين. كان مالين يلعب في السابق على الأطراف، وعندما انتقل إلى مركز قلب الهجوم، أثبت قدرته على تسجيل الأهداف. حصيلته التهديفية مذهلة».

ذكريات لويس إنريكي مع روما

وسبق للويس إنريكي تدريب روما قبل 15 عامًا، في تجربة قصيرة تركت أثرًا كبيرًا لديه، رغم عدم تحقيق نتائج جيدة خلالها.

واستعاد المدرب الإسباني ذكرياته مع النادي الإيطالي، قائلًا: «كانت تجربة مميزة للغاية بالنسبة لي. أحتفظ بذكريات جيدة عن العام الذي قضيته في روما».

واختتم: «إنه شعور رائع في كل مرة تتاح لي فيها فرصة زيارة روما، فالأمر مذهل. قد تسير الأمور بشكل أفضل أو أسوأ، لكن هذه هي الحياة، ويجب تقبل ذلك. أحتفظ بذكريات إيجابية للغاية».