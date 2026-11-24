شن الإعلامي كريم رمزي هجومًا على إدارة النادي الأهلي، عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، متحدثًا عن الأسباب التي يرى أنها أدت إلى تراجع نتائج الفريق وابتعاده عن مستواه المعتاد.

وقال كريم رمزي، في تصريحات عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن يوم 12 مارس 2025 كان نقطة البداية لما وصفه بانهيار الأهلي، وذلك عقب انسحاب الفريق أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أن الانسحاب أمام الزمالك ثم إقالة السويسري مارسيل كولر كانا بداية الأزمات الحقيقية داخل النادي، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية شهدت، من وجهة نظره، اختيارات غير موفقة للمدربين والتعاقد مع لاعبين لا يقدمون المستوى الذي يتناسب مع قيمة قميص الأهلي.

وتابع رمزي أن الأهلي دخل في صراعات داخلية عقب هذا التاريخ، معتبرًا أنها أثرت سلبًا على استقرار النادي، وتحدث عن خلافات بين بعض الأطراف داخل الأهلي وعدد من نجومه السابقين، من بينهم حسام غالي وعماد متعب.

وأوضح أن الأزمة، بحسب رؤيته، لا تتعلق بمدرب أو لاعب بعينه، وإنما ترتبط بالفكر الإداري والشخصية التي تدار بها المنظومة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة لطريقة إدارة النادي.

وواصل الإعلامي حديثه قائلًا إن هيبة الأهلي، من وجهة نظره، تراجعت ولم تعد إلى سابق عهدها حتى الآن، مشيرًا إلى أن النادي اعتاد على حصد البطولات عبر تاريخه، حتى في الفترات التي لم يكن يمتلك خلالها مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الاستثنائية، معتبرًا أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الإدارة.

وأشار رمزي إلى أن الأهلي خسر لقب الدوري في الموسم الماضي أمام الزمالك، رغم الأزمات الإدارية والمالية التي كان يعاني منها الأخير، محذرًا من تكرار السيناريو خلال الموسم الحالي، رغم الإمكانيات المتاحة داخل صفوف الفريق.

واختتم كريم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الحل، من وجهة نظره، لا يكمن في تغيير المدربين باستمرار، وإنما في تعديل الفكر الإداري داخل الأهلي، باعتباره الخطوة الأساسية لاستعادة الاستقرار والعودة إلى المنافسة على البطولات.