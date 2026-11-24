أ ش أ

اختُتمت منافسات بطولة العالم للجودو للناشئين في المدينة الأولمبية بالعاصمة الأوزبكية طشقند، لتشكل محطة جديدة ومهمة في مسيرة تطور الرياضة الأوزبكية، حيث شهدت البطولة، مشاركة 600 رياضي ورياضية من 78 دولة، على مدار أربعة أيام حافلة بالمنافسات القوية.

وإلى جانب نجاح أوزبكستان في استضافة الحدث وإبراز ما تتميز به من حفاوة الضيافة، قدم المنتخب الأوزبكي أداءً متميزاً، ليحل ضمن أفضل خمس دول في الترتيب العام للبطولة.

وأكدت البطولة المكانة المتنامية للعاصمة طشقند بوصفها إحدى أبرز المراكز العالمية لرياضة الجودو، بعدما استضافت خلال السنوات الثلاث الماضية عشر بطولات دولية كبرى في هذه الرياضة، بمشاركة أربعة آلاف رياضي.

وشهدت البطولة حضور السيد ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، الذي استقبله خلال زيارته للعاصمة فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للجودو بالإصلاحات المتواصلة التي تشهدها أوزبكستان لتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف أنحاء البلاد، وتشجيع الشباب على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

وقال أوتابيك عمروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في أوزبكستان ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي: «شكّلت هذه البطولة مناسبة تاريخية لأوزبكستان، إذ استضافت بلادنا بطولة العالم للجودو للناشئين للمرة الأولى في تاريخها».

وأضاف: «كما سعدنا بالترحيب بصديقنا العزيز السيد ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، في طشقند، حيث حظي خلال زيارته باستقبال فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية».

وتابع: «نجحت أوزبكستان في الحلول ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في البطولة، وهو إنجاز رائع».

وفي ظل ما تتمتع به المدينة الأولمبية من منشآت رياضية عالمية المستوى، وما يحظى به القطاع الرياضي من دعم مؤسسي قوي، تواصل أوزبكستان ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية رائدة لاستضافة كبرى الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.

وتتطلع أوزبكستان إلى عام 2027 بأجندة رياضية دولية حافلة، تشمل عددًا من أبرز البطولات العالمية، وفي مقدمتها:

ـ بطولة طشقند غراند سلام للجودو: من 5 إلى 7 مارس 2027.

ـ بطولة العالم للمبارزة في طشقند: من 20 إلى 28 يوليو 2027.

ـ كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً: التي تستضيفها طشقند بالشراكة مع العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2027.