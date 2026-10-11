قبل «القمة 133» .. الأهلي يتفوّق على الزمالك بثلاثة أضعاف في القيمة السوقية

كشفت ريهام حمدي عن تفوق النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في القيمة السوقية للاعبين، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في القمة 133، وذلك وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في إحصائيات وقيم اللاعبين السوقية.

الأهلي والزمالك

وأوضحت ريهام حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القيمة السوقية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقارب ثلاثة أضعاف القيمة السوقية لفريق الزمالك، في فارق يعكس اختلاف التقييمات السوقية للاعبي الفريقين.

ويأتي هذا التفوق السوقي قبل مباراة القمة المرتقبة، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل المنافسة التاريخية بين الأهلي والزمالك، والتي تظل نتائجها داخل الملعب العامل الأهم في حسم التفوق بين القطبين.