محمود طاهر يغادر المستشفى بعد 48 ساعة من الفحوصات.. ماذا حدث لرئيس الأهلي السابق؟

تزايد الاهتمام داخل أروقة النادي الأهلي بالحالة الصحية للمهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية قبل أن يغادرها أمس السبت عقب خضوعه لسلسلة من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

وجاء تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ليعكس حالة الاهتمام بمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق بعدما أصدر النادي بيانًا رسميًا تمنى خلاله الشفاء العاجل لمحمود طاهر الذي تولى قيادة النادي لعدة سنوات وشهدت فترته العديد من المحطات الإدارية والرياضية المهمة في تاريخ القلعة الحمراء.

تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها محمود طاهر

وكشف مصدر مطلع عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمود طاهر موضحًا أن رئيس الأهلي السابق تعرض لوعكة صحية قوية عقب عودته من رحلة إلى مدينة الغردقة بعدما شعر بآلام شديدة في الذراع اليسرى الأمر الذي دفع إلى نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والوقوف على أسباب تلك الأعراض.

وبحسب المصدر فإن الفحوصات الطبية الأولية أثارت الاشتباه في احتمالية تعرض محمود طاهر لجلطة وهو ما استدعى خضوعه لمزيد من الفحوصات الدقيقة على مدار نحو 48 ساعة تحت إشراف الفريق الطبي المعالج من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد طبيعة الوعكة التي تعرض لها.

وأضاف المصدر أن محمود طاهر غادر المستشفى صباح السبت بعد الانتهاء من الفحوصات التي خضع لها مشيرًا إلى أن حالته الصحية أصبحت مستقرة وفقًا للمعلومات المتاحة.

وشدد المصدر على أن الفريق الطبي أوصى بمنع الزيارات خلال الفترة الحالية في إطار الحرص على توفير الراحة اللازمة له ومساعدته على استعادة عافيته مع استمرار الاهتمام بمتابعة حالته الصحية.

وفي الوقت نفسه لم تتضمن المعلومات المتاحة تشخيصًا طبيًا نهائيًا يؤكد إصابة رئيس الأهلي السابق بجلطة إذ ظل الأمر في نطاق الاشتباه الأولي الذي دفع الأطباء إلى إجراء الفحوصات اللازمة وهو ما يجعل من الضروري عدم التعامل مع تلك الأنباء باعتبارها تشخيصًا مؤكدًا.

بيان رسمي من الأهلي للاطمئنان على رئيسه السابق

وفي أول تحرك رسمي من النادي الأهلي أصدر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بيانًا أعرب خلاله عن تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس محمود طاهر في أعقاب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية.

ويحمل البيان رسالة تقدير من النادي لرئيسه السابق الذي تولى المسؤولية في مرحلة مهمة من تاريخ الأهلي كما يعكس استمرار الروابط المؤسسية بين النادي ورؤسائه السابقين رغم اختلاف الفترات الانتخابية وتباين الرؤى الإدارية بين مجالس الإدارات المتعاقبة.

ويأتي الاهتمام بالحالة الصحية لمحمود طاهر في ظل مكانته داخل المنظومة الرياضية المصرية باعتباره أحد الشخصيات التي تولت رئاسة النادي الأهلي إلى جانب الأدوار الإدارية التي شغلها خلال مسيرته في العمل الرياضي.

وتترقب جماهير الأهلي المزيد من الأخبار المطمئنة بشأن حالته الصحية خاصة بعد مغادرته المستشفى وسط تمنيات بأن يستكمل فترة التعافي في أفضل الظروف وأن يستعيد عافيته خلال الفترة المقبلة.

محمود طاهر.. رحلة رئاسة الأهلي من 2014 إلى 2017

ويعد محمود طاهر أحد أبرز الأسماء التي تولت رئاسة النادي الأهلي خلال السنوات الماضية بعدما فاز في الانتخابات التي أقيمت عام 2014 على حساب إبراهيم المعلم ليبدأ فترة إدارته للقلعة الحمراء التي امتدت حتى عام 2017.

وشهدت تلك الفترة إدارة النادي في ظل منافسة قوية على المستويين المحلي والقاري إلى جانب ملفات إدارية ورياضية متعددة فرضت تحديات مختلفة على مجلس الإدارة قبل أن يخوض طاهر انتخابات النادي مجددًا في ديسمبر 2017.

لكن انتخابات ذلك العام أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي مقابل خسارة طاهر لتبدأ مرحلة إدارية جديدة داخل النادي تحت قيادة المجلس الحالي.

وقبل توليه رئاسة الأهلي سبق لمحمود طاهر العمل عضوًا بمجلس إدارة النادي كما شغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ليجمع خلال مسيرته بين العمل الإداري داخل أحد أكبر الأندية المصرية والمشاركة في إدارة شؤون كرة القدم المصرية.

وابتعد طاهر عن الظهور في المشهد الرياضي بالقدر نفسه خلال السنوات الأخيرة مقارنة بفترة توليه رئاسة الأهلي إلا أن تعرضه لوعكة صحية أعاد اسمه إلى دائرة الاهتمام مع تفاعل جماهير النادي والشخصيات الرياضية مع الأنباء المتعلقة بحالته.