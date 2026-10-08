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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالله هشام

عقد محمد عبد الوهاب عضو مجلس ادارة النادي الأهلي السابق  مقارنة بين محمود طاهر ومحمود الخطيب على المستوى الإداري، قائلًا: «محمود طاهر أنجح من محمود الخطيب على المستوى الإداري».

وقال عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti:«لست مؤيدًا أو معارضًا لمجلس محمود الخطيب»، مشددًا على أن موقفه لا يرتبط بالانحياز لطرف على حساب آخر.

واختتم محمد عبد الوهاب تصريحاته بالحديث عن إمكانية خوض انتخابات النادي الأهلي مستقبلًا، قائلًا: «لو دخلت انتخابات النادي الأهلي هنجح»، في رسالة تعكس ثقته في قدرته على حصد دعم أعضاء الجمعية العمومية حال اتخاذ قرار بالترشح.

موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط

يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك لخوض عدد من المواجهات خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يبدأ الفريقان مشوارهما في كأس عاصمة مصر، قبل أن يلتقيا في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

محمد عبد الوهاب النادي الأهلي الأهلي محمود طاهر محمود الخطيب

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