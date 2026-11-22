يعرب مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام نادي وي والتي أدارها الحكم وائل فرحان، بعدما شهدت المباراة عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح الترسانة في حالات أثارت جدلًا واسعًا بين خبراء التحكيم وأكدوا أحقية الفريق في الحصول عليهما.

ويرى النادي أن هذه الأخطاء لم تكن مجرد قرارات عادية داخل الملعب بل كانت قرارات مؤثرة في نتيجة المباراة ومجرياتها وهو ما يستوجب وقفة جادة من جانب اتحاد الكرة ولجنة الحكام.

ويؤكد نادي الترسانة أنه يحترم منظومة التحكيم ويقدر دور الحكام لكنه في الوقت نفسه لن يقبل المساس بحقوقه أو التغاضي عن أخطاء تحكيمية قد تؤثر على مجهود فريق كامل ومصالح نادٍ ينافس بشرف.

وقرر النادي التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم مطالبًا بمراجعة الحالات محل الجدل والتحقيق في القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.