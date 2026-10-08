محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أن الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق صاحب فضل عليا شخصيا ولكن العلاقة بينهما حاليا منقطعة .

وقال عبد الوهاب خلال لقائه مع " كلام مسئول" على قناة modern mti:«حسن حمدي صاحب فضل عليا كبير، وهو أستاذي، ولكن المسافة بيني وبينه أصبحت بعيدة».

وأضاف: «حاولت التواصل مع حسن حمدي، ولكنه رفض»، مؤكدًا أن علاقته بحمدي تحمل تقديرًا كبيرًا رغم ابتعاد المسافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد عبد الوهاب بفترة تولي محمود طاهر رئاسة النادي الأهلي، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق للقلعة الحمراء كان من أنجح من تولوا قيادة النادي، وقال: «محمود طاهر من أنجح الرؤساء في تاريخ النادي الأهلي».

وتابع: «مجلس الخطيب يجني ثمار ما قدمه محمود طاهر للأهلي»، في إشارة إلى أن الإدارة الحالية استفادت من بعض الملفات التي تم إنجازها خلال فترة المجلس السابق.

كما أكد عبد الوهاب أن رؤيته للأمور المالية داخل النادي ترتبط بفترة رئاسة محمود طاهر، قائلًا: «الوضع المالي الحالي للنادي الأهلي سببه هو محمود طاهر رئيس النادي الأسبق».

وتطرق محمد عبد الوهاب إلى أحد الملفات الخاصة بأرض النادي في الشيخ زايد، قائلًا: «أرض التجمع الخامس زحزحت 50 متر من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر».

وأضاف: «كان هناك أغراض لإبعاد محمود طاهر من رئاسة النادي الأهلي»، في تصريحات تحمل رؤيته الخاصة بشأن الظروف التي أحاطت بفترة وجود طاهر في رئاسة القلعة الحمراء.

وعند حديثه عن رموز ورؤساء النادي الأهلي، أكد محمد عبد الوهاب أن صالح سليم يمثل حالة استثنائية، قائلًا: «صالح سليم خارج التقييم في النادي الأهلي»، في إشارة إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها رئيس الأهلي التاريخي.