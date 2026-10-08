أمير هشام: العروض تنهال على كباكا.. واللاعب ينتظر موقف الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد خالد كباكا لاعب وسط الأهلي، تلقى عددًا من العروض للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: طبقا لبعض المصادر، فأن كباكا حال عدم مشاركته في المباريات، سيطالب بالخروج معارًا في يناير المقبل، خاصة أن الموسم الماضي خاض 29 لقاء مع زد باجمالي 2020 دقيقة، وسجل هدفين أمام الاتحاد والزمالك في كأس عاصمة مصر.

وأضاف: نادي زد بالتأكيد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع كباكا، وهناك ثلاث فرق أخرى ترغب في ضمه، لكن اللاعب ينتظر موقف الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة.

وزاد: لو شارك في المباريات سيكمل مسيرته مع الأهلي، لكن لو لم يتم الاعتماد عليه سيخرج معارًا.

وأوضح: تقريبا موقف كباكا هو نفس موقف محمد عبدالله وآخرين داخل الفريق، ويجب أن يستغل عموتة العناصر الشابة مثل عمر معوض وعبدالله وغيرهم.

وأتم: كباكا لم يشارك في اللقاء اليوم لأسباب فنية وقد تكون وجهة نظر خاصة لعموتة.