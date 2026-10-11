إعلامي: إمام عاشور ومروان عطية أهم مفاتيح الأهلي أمام الزمالك

أكد محمد فارس، إعلامي الأهلي، أن إمام عاشور ومروان عطية يمثلان أهم مفاتيح اللعب للفريق الأحمر قبل مواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أن دورهما التكتيكي في وسط الملعب قد يكون العامل الحاسم في تحديد شكل المباراة ونتيجتها.

محمد فارس

وأوضح فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الثنائي يمتلك جودة فنية كبيرة، معتبرًا أن مروان عطية يمنح الأهلي الاتزان ويساعده على الخروج بالكرة من الخلف وكسر ضغط المنافس، بينما يمتلك إمام عاشور القدرة على تحويل الاستحواذ إلى خطورة من خلال التحرك بين الخطوط والتمرير والاختراق، فضلًا عن دورهما المهم مع منتخب مصر.

وأشار إعلامي الأهلي إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة يهتم بالتصويب من خارج منطقة الجزاء، وهو ما قد يمنح الثنائي فرصة لصناعة الفارق خلال القمة، في ظل قدرتهما على الوصول إلى مواقف مناسبة للتسديد، مؤكدًا أن حالة إمام عاشور ومروان عطية الفنية ستكون مؤثرة في أداء الأهلي، واختتم حديثه بالتأكيد على أن الثنائي يمثل عقل الفريق الأحمر ومفتاح حل لغز مواجهة الزمالك.