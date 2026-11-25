أجرى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة، جولة ميدانية ليلية بعدد من شبكات ومحطات وروافع مياه الشرب بجنوب القاهرة، لمتابعة منظومة العمل والوقوف على كفاءة التشغيل والصيانة، والتأكد من استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مدار الساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على تعزيز المتابعة الميدانية وتحفيز الأداء خلال فترات العمل الليلية بمختلف مواقع الشركة.

وشملت الجولة تفقد شبكات مياه المعادي، ومحطة مياه المعادي، ورافع زهراء المعادي، حيث تابع سير العمل وموقف التشغيل بالمواقع المختلفة، واطلع على الملاحظات الفنية، موجهاً بضرورة المراجعة الدقيقة والشاملة لإجراءات التشغيل والصيانة بشبكات مياه المعادي ومحطة مياه المعادي، مع التأكيد المشدد على سرعة التعامل مع الملاحظات الفنية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان كفاءة واستقرار منظومة التشغيل.

كما وجه رئيس الشركة بضرورة إعداد وعرض تقارير تفصيلية تتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الملاحظات الفنية التي تم رصدها بمحطة مياه المعادي وشبكات مياه المعادي، مع توضيح الموقف التنفيذي لكل إجراء، وما تم إنجازه من أعمال المعالجة والتصحيح، بما يضمن المتابعة المستمرة وعدم تكرار الملاحظات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاعتمادية في التشغيل.

وعلى جانب آخر، أشاد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار بتميز مستوى أداء العاملين برافع زهراء المعادي، مثمناً ما لمسه من انضباط والتزام وروح إيجابية في أداء المهام، وما يبذلونه من جهود متميزة خلال فترات العمل الليلية، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس مدى إخلاص العاملين وحرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمة.

وتقديراً لجهودهم المتميزة، قرر سيادته صرف مكافأة للعاملين بالرافع، تحفيزاً لهم على مواصلة العطاء والحفاظ على مستوى الأداء المتميز.

وأكد رئيس الشركة أن الجولات الميدانية الليلية تستهدف تحفيز العاملين بمختلف مواقع الشركة، وتعزيز كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، والوقوف على أرض الواقع على التحديات والملاحظات الفنية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية.