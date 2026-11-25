واصلت اللجنة الموسعة المختصة بالخلسة والفاقد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، حملاتها الميدانية، لليوم الثالث على التوالي، بنطاق مركز ومدينة وادي النطرون، للتصدي لكافة صور التعدي على شبكات مياه الشرب، بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين والمنشآت لتقنين أوضاعهم وإتمام إجراءات التعاقد بصورة قانونية.

وأسفرت جهود اللجنة عن رصد 14 حالة تعدٍ على شبكة مياه الشرب بقرية آدم، شملت أنشطة صناعية وتجارية ومنزلية مقامة على مساحات كبيرة، إلى جانب ضبط 6 حالات تعدٍ شرق الطريق الصحراوي مرتبطة بأنشطة تجارية، فضلًا عن رصد تعدٍ على خط مياه بقطر 2 بوصة يغذي 4 منازل تضم أحواشًا بمساحات كبيرة، واكتشاف توصيلتين خلسة غير قانونيتين على الشبكة.

​كما كشفت أعمال الفحص والمعاينة الميدانية عن وجود تعدٍ على شبكة المياه لخدمة مصنع كيماويات مقام على مساحة تبلغ 31 ألف متر مربع، بالإضافة إلى اكتشاف تعدٍ على محبس هواء بخط مياه رئيسي بقطر 600 مم، من خلال تركيب مشترك زهر بالمخالفة للقواعد المنظمة لاستخدام مياه الشرب.

واتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفات والتعديات المضبوطة، وتحرير المحاضر والإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن وقف الاستغلال غير القانوني للشبكة واستعادة حقوق الشركة.

​وفي سياق متصل، راجعت اللجنة موقف المتأخرات المالية لدى المواطنين والمنشآت، وقامت بحصر الحالات المستحقة والتواصل المباشر معها لتيسير سداد المديونيات، حيث استجاب عدد من المواطنين وقاموا بالسداد الفوري من خلال اللجنة، فيما تتواصل متابعة باقي الحالات لتحصيل المستحقات المقررة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ المعاينات المتأخرة وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد دون تعقيدات.