أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، عن تخفيض إنتاج المياه بمحطة إدفينا، اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، لمدة 7 ساعات متواصلة، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضحت الوحدة المحلية، في بيان لها، أن قرار تخفيض إنتاج المياه يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال غسيل حوض الترسيب رقم 1 بالمحطة، ضمن خطة الصيانة الدورية لضمان جودة المياه المنتجة.

​وأضاف البيان أن المناطق المتأثرة بتخفيض إنتاج المياه خلال فترة الأعمال تشمل نطاق الوحدة المحلية لقرية إدفينا، وقرية محلة الأمير، وقرية الساحل، بالإضافة إلى وريف رشيد.

​وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد المواطنين بالمناطق المتأثرة، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لحين انتهاء الأعمال وعودة الضخ بصورته الطبيعية، مؤكدة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه شرب نقية لسد احتياجات المواطنين عند الحاجة.