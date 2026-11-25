شهد كورنيش النيل بمدينة إسنا جنوب الأقصر الانتهاء من أعمال توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، في خطوة تستهدف استكمال أعمال التطوير الجارية بالمنطقة ورفع كفاءة المرافق والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للواجهة النيلية بالمدينة.

وجاء الانتهاء من الأعمال تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبتوجيهات عاجلة من المهندس فرج عثمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، لضمان سرعة تنفيذ أعمال المرافق اللازمة واستكمال متطلبات تطوير كورنيش النيل.

وشهدت الأعمال متابعة ميدانية من المهندس أشرف رزق سعد، فيما تولى رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا تنفيذ أعمال توصيل الخدمات، والعمل على الانتهاء منها بما يدعم أعمال التطوير ويضمن تجهيز المنطقة بالمرافق الأساسية اللازمة.

ويأتي توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن جهود استكمال تطوير كورنيش النيل بإسنا، باعتباره أحد المواقع الحيوية بالمدينة، والذي يمثل متنفسا للأهالي وواجهة حضارية وسياحية، حيث تستهدف أعمال التطوير تحسين مستوى المرافق والخدمات وتهيئة المنطقة بما يليق بمدينة إسنا ومكانتها التاريخية والسياحية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، في ظل خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير المناطق الحيوية بمختلف المدن.