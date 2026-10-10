فرج عامر: احتراف المواهب المصرية في أوروبا ضرورة.. وفتح باب الاحتراف على مصراعيه يحافظ على مستقبلهم

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن هناك العديد من اللاعبين صغار السن في الكرة المصرية يمتلكون مقومات تؤهلهم ليصبحوا نجومًا عالميين، مشيرًا إلى أن استمرارهم في الدوري المصري قد لا يخدم تطورهم بالشكل المطلوب، وأن احترافهم في أوروبا يصب في مصلحة الكرة المصرية واللاعبين أنفسهم.

الدوري المصري

وقال فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عددًا من هؤلاء اللاعبين سبق لهم اللعب في النادي الأهلي، موضحًا أن أنديتهم الحالية قد تضطر إلى بيعهم من أجل توفير الأموال اللازمة لاستكمال الموسم، لافتًا إلى أن بعض المواهب كان من الممكن أن تبتعد عن كرة القدم بسبب عدم حصولها على الاهتمام الكافي أو الفرصة المناسبة من المدربين.

وتساءل رئيس سموحة السابق عن الطريقة المثلى للحفاظ على المواهب الشابة وتطويرها، مطالبًا بفتح باب الاحتراف الخارجي أمام اللاعبين دون قيود تعرقل مستقبلهم، ومختتمًا رسالته بقوله: «المهم كيف نحافظ على المواهب؟ وافتحوا الاحتراف على مصراعيه، ربنا يفتح عليكم».