أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته

وجه محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى اللاعبين الشباب، مستشهدًا بالإسباني ميكيل ميرينو، لاعب أرسنال، وطريقة تعامله مع المشاركة في الدقائق الأخيرة من المباريات، مؤكدًا أن الاحترافية الحقيقية تظهر في عقلية اللاعب والتزامه داخل الملعب.

الأهلي

وقال أبو تريكة: «يا ولاد يا صغيرين، ياللي تنزل نافخ بوزك، شوف ميرينو، شوف بطل العالم وهو ينزل في الدقيقة 90، ده لاعب بطل عالم، شوف كيف يضغط بعد ما ينزل، ليه الناس تحب ميرينو؟ لأنه لاعب سكواد».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن ميرينو يمتلك عقلية احترافية مميزة، قائلًا: «ميرينو لاعب احترافي على أعلى مستوى، ده بطل عالم، ده لاعب متأسس صح، عقلية صح، لعيب عبقري، ده درس لينا كلنا»، مشددًا على أن تقبل الجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة لدقائق قليلة مع بذل أقصى مجهود، يمثل درسًا مهمًا للاعبين الشباب.