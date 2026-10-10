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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيقاف مباراة رايو فايكانو وضيفه أتليتيك بيلباو

رايو فايكانو
رايو فايكانو
حسام الحارتي

توقفت مباراة رايو فايكانو وضيفه أتليتيك بيلباو نهائياً، بعد إلقاء جماهير الفريق المضيف مقذوفات على أرضية الملعب، احتجاجاً على رئيس النادي ومالكه راؤول مارتين بريسا.
 

وشهدت المباراة، توقفاً أول في الدقيقة 13، عندما كان أتليتيك بيلباو يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، ما دفع الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز إلى إيقاف اللعب.

وبعد جمع الأجسام وإخلاء أرضية الملعب، استؤنف اللقاء، لكن الجماهير عادت إلى إلقاء الأجسام الورقية، ليقرر الحكم إرسال اللاعبين إلى غرف الملابس وتفعيل البروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات.

واستؤنفت المباراة لاحقاً، بعد توقف تجاوز نصف ساعة، وسط تحذيرات من إيقافها نهائياً في حال تكرار الحوادث.

لكن إلقاء الأجسام على أرضية الملعب تجدد بعد وقت قصير من استئناف اللعب، ليقرر الحكم إنهاء المباراة نهائياً، عقب التشاور مع قائدي الفريقين والمدربين.

رايو فايكانو أتليتيك بيلباو مارتين بريسا ماريا سانشيز مارتينيز غرف الملابس

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